Экономика
28.07.2024, 11:22

Предприниматели-пищевики: цены на продукты питания вырастут, ассортимент сократится

 
Открытие магазина Lidl в Курессааре еще раз подтвердило, что люди заинтересованы в товарах, которые им по карману.
Открытие магазина Lidl в Курессааре еще раз подтвердило, что люди заинтересованы в товарах, которые им по карману.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

С июля 2025 года новое правительстве намерено повысить налог с оборота на два процертных пункта до 24 процентов. Как отмечают руководители предприятий пищевой промышленности, это неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, пишет Maaleht.

„Конечно, государственные финансы должны быть приведены в порядок, и оборона страны важна для всех нас. Но не менее важна и продовольственная безопасность“, - сказал Рагнар Лоова, руководитель мясокомибината Nõo Lihatööstus.

„Пищевая промышленность и без того переживает не лучшие времена, а повышение налога с оборота еще больше осложнит ситуацию, так как и без того низкое потребление снизится еще больше. Отечественные производители продуктов питания, оказавшись в сложном положении, не смогут обеспечивать продовольственную безопасность“, - отметил Лоова, добавив. что повышение налога с оборота неизбежно приведет к росту цен на продовольствие.

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