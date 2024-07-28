Предприниматели-пищевики: цены на продукты питания вырастут, ассортимент сократится

„Конечно, государственные финансы должны быть приведены в порядок, и оборона страны важна для всех нас. Но не менее важна и продовольственная безопасность“, - сказал Рагнар Лоова, руководитель мясокомибината Nõo Lihatööstus.

„Пищевая промышленность и без того переживает не лучшие времена, а повышение налога с оборота еще больше осложнит ситуацию, так как и без того низкое потребление снизится еще больше. Отечественные производители продуктов питания, оказавшись в сложном положении, не смогут обеспечивать продовольственную безопасность“, - отметил Лоова, добавив. что повышение налога с оборота неизбежно приведет к росту цен на продовольствие.