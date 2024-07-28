28.07.2024, 11:22
Предприниматели-пищевики: цены на продукты питания вырастут, ассортимент сократится
ФОТО: | Delfi Meedia
С июля 2025 года новое правительстве намерено повысить налог с оборота на два процертных пункта до 24 процентов. Как отмечают руководители предприятий пищевой промышленности, это неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, пишет Maaleht.
„Конечно, государственные финансы должны быть приведены в порядок, и оборона страны важна для всех нас. Но не менее важна и продовольственная безопасность“, - сказал Рагнар Лоова, руководитель мясокомибината Nõo Lihatööstus.
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