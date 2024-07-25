Новости Эстонии
25.07.2024, 10:00

Спикер Рийгикогу созвал внеочередную сессию, чтобы обсудить налоговые изменения

 (4)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня по предложению 39 депутатов парламента спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созвал внеочередную сессию, которая пройдет 29 июля.

Первое заседание внеочередной сессии начнется в зале заседаний парламента в понедельник, в 10:00, и продлится до исчерпания повестки дня. На повестке заседания – должностная присяга министра обороны Ханно Певкура, второе чтение инициированного правительством проекта закона о налоге на моторные транспортные средства и второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.

Если первое чтение обоих законопроектов будет завершено, в тот же день пройдет второе внеочередное заседание, которое начнется через час после завершения первого заседания и также продлится до исчерпания повестки дня. На повестке этого заседания – третье чтение инициированного правительством проекта закона о налоге на моторные транспортные средства и третье чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии