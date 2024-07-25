Спикер Рийгикогу созвал внеочередную сессию, чтобы обсудить налоговые изменения(4)
Сегодня по предложению 39 депутатов парламента спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созвал внеочередную сессию, которая пройдет 29 июля.
Первое заседание внеочередной сессии начнется в зале заседаний парламента в понедельник, в 10:00, и продлится до исчерпания повестки дня. На повестке заседания – должностная присяга министра обороны Ханно Певкура, второе чтение инициированного правительством проекта закона о налоге на моторные транспортные средства и второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.
Если первое чтение обоих законопроектов будет завершено, в тот же день пройдет второе внеочередное заседание, которое начнется через час после завершения первого заседания и также продлится до исчерпания повестки дня. На повестке этого заседания – третье чтение инициированного правительством проекта закона о налоге на моторные транспортные средства и третье чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.
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