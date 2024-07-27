ОБЗОР | Пятна на политической репутации и неожиданные увлечения. Читайте, какие скелеты в шкафу скрывают министры нового правительства
На этой неделе к власти пришло правительство во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ). Delfi сделал обзор ключевых фактов биографии министров.
Мы рассмотрели образование, семейное положение и увлечения членов правительства. Также то, что известно об их взлетах и падениях в политике.
Помните, почему Юрген Лиги в свое время покинул должность министра финансов? Или чего стоил Эркки Кельдо заказ такси после вечеринки в ночном клубе?
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ)
Родился 12 июля 1975 года.
В гражданском браке, отец троих сыновей.
В 1994 году изучал экономику в университете I Studium, затем в 1994–1999 годах учился в Таллиннском университете на факультете административного управления, в 2009 году окончил Академию Nord по направлению „правоведение“, а в 2010–2014 годах учился в магистратуре Таллиннского университета на магистра права.
Михал был министром трижды: с 6 апреля 2011 года по 10 декабря 2012 года в качестве министра юстиции в правительстве Андруса Ансипа, с 9 апреля 2015 года по 23 ноября 2016 года в качестве министра экономики и инфраструктуры в правительстве Таави Рыйваса и с 17 апреля 2023 г. по 23 июля 2024 г. в качестве министра по вопросам климата в правительстве Каи Каллас.
Кроме того, он являлся, например, старейшиной таллиннского Кесклинна и советником Сийма Калласа (когда тот был премьер-министром).
Увлечения: литература, спорт и рыбалка.
На парламентских выборах 2023 года получил 9214 голосов.
Негативный момент в его политической карьере: в 2012 году Сильвер Мейкар признался, что в 2009-2010 годах по просьбе тогдашнего генерального секретаря Партии реформ Кристена Михала привозил в партию наличные деньги неизвестного происхождения, которые ему передал Калев Лилло, работавший в то время в партийном офисе.
В итоге, до суда дело не дошло, но скандал оказался разрушительным для политической репутации Михала. Он ушел с поста министра юстиции и прославился благодаря „белому свитеру“.
Звездный час в политике: Silvergate в то время положил конец его надеждам стать премьер-министром. Но время и упорный труд ситуацию исправили. Сейчас Михал - премьер-министр. Доверие избирателей продемонстрировал и хороший результат на предыдущих выборах в Рийгикогу.
Министр по вопросам климата Йоко Алендер (Партия реформ)
Родилась 13 июня 1979 года.
Замужем, мама троих детей.
В 1996-1997 годах училась в Huge Christie Technology College, в 2010 году окончила Эстонскую академию художеств со степенью магистра архитектуры и городского планирования. В 2022 году поступила в докторантуру Эстонской академии художеств.
Впервые в должности министра. Была в третьем составе Рийгикогу. В прошлом, помимо прочего, занималась организацией мероприятий и творческими проектами, работала пресс-секретарем, а также издателем и ментором.
Хобби: архитектура, музыка и путешествия.
На прошлых выборах в Рийгикогу собрала урожай из 2051 голоса.
Негативный аспект политической карьеры отсутствует: о ней скорее можно говорить, как о трудоголичке, не попадавшей в центр крупных скандалов.
Звездный час в политике: здесь и сейчас! Ранее уже говорилось, что, возможно, ей доверят министерский портфель как человеку, который заслужил этого кропотливым трудом. Так оно и вышло.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ)
Родился 7 ноября 1990 года.
В гражданском браке, отец одного ребенка.
В 2013 году окончил Таллиннский университет по специальности “государственное управление“.
Министром стал впервые. С мая 2018 года по май 2022 года был генсеком Партии реформ.
Увлечения: футбол и интеллектуальные игры.
На парламентских выборах 2023 года получил кредит доверия1445 избирателей.
Негативный момент в его политической карьере: лично он представляет собой скорее чистый лист, если не учитывать несколько мелких скандалов - например, тот факт, что он, будучи депутатом парламента, заставил государство возместить стоимость поездки на такси, начавшейся посреди ночи перед ночным клубом Privé в Старом городе Таллинна. Однако как генеральному секретарю партии и руководителю фракции Партии реформ в Рийгикогу ему пришлось выдержать еще несколько ударов. Это, например, объединение EKRE, центристов и Isamaa в правительство, а также история с блокированием работы парламента, который устроили депутаты от EKRE.
Звездный час в политике: нынешняя должность министра.
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ)
Родился 16 июля 1959 года.
Женат, двое детей.
Юрген Лиги окончил Тартуский университет по специальности „география“ в 1982 году, а с 1993 по 1995 год изучал бизнес-менеджмент в Эстонской школе бизнеса.
Ранее он был министром обороны, министром финансов, министром образования и науки и министром иностранных дел.
Хобби: спорт и чтение.
На парламентских выборах 2023 года собрал 5797 голосов.
Негативный момент в политической карьере: в октябре 2014 года Лиги, работавший министром финансов, опубликовал в Facebook пост, в котором оскорбил министра образования Евгения Осиновского. Помимо прочего, он назвал его „сыном иммигранта из розовой партии“. Вскоре Лиги подал в отставку со своего поста. „После раздумий я принял решение уйти в отставку с поста министра финансов. Я делаю это, потому что Эстония для меня важнее, чем моя позиция“.
Звездный час в политике характеризует последовательность: на протяжении многих лет он занимал министерские должности в различных сферах. Теперь, когда финансовое положение страны, мягко говоря, неважное, его призвали спасти положение. Действующего министра финансов Марта Вырклаэва отправили обратно в Рийгикогу.
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ)
Родился 2 апреля 1977 года.
Женат, есть дочь и сын.
В 1998 году окончил Таллиннскую школу экономики по специальности „юриспруденция“, а в 2002 году - Тартуский университет по этой же специальности.
Занимал посты министра обороны, министра внутренних дел, министра юстиции и министра социальных дел.
Член исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета и президент Эстонской волейбольной ассоциации с 2012 года.
На последних выборах в Рийгикогу собрал 6567 голосов.
Негативный аспект политической карьеры: с точки зрения личной карьеры он не продвинулся далеко на посту председателя Партии реформ. Вскоре его заменили. Этим летом ему пришлось держать ответ по поводу финансирования обороны. О трудностях и нехватке средств общественности сообщил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, заявивший о своей отставке.
Говорят, что этот скандал положил конец шансам Певкура стать премьер-министром и лидером Партии реформ.
Звездный час в политике: постоянство, как и в случае с Лиги. Во время его министерства произошли важные события. И это в нынешнее непростое время, когда в Украине идет война. Ему вновь доверена должность министра обороны в этом правительстве.
Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ)
Родилась 18 марта 1975 года.
В гражданском браке, есть сын.
В 1994-1996 годах училась в Таллиннском педагогическом университете по специальности „режиссура“, в 2002 году окончила Международный университет Concordia по специальности „электронные медиа“.
Занимала должность министра культуры в предыдущем правительстве. Бывший депутат Рийгикогу. В 2004–2012 годах - главный редактор „Радио 2“.
Хобби: музыка.
На прошлогодних выборах в Рийгикогу собрала 4161 голос.
Негативный аспект политической карьеры: она сумела плавно действовать на политическом поприще, избегая ошибок, которые, по ее личному мнению, привлекли бы негативное внимание общественности.
Звездный час в политике: должность министра культуры. До нее министры культуры часто менялись. Ее работу в целом высоко оценивает культурное сообщество, отмечая также, что это по-прежнему человек, знающий творческую сферу. Она чувствует себя здесь, как рыба в воде.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ)
Родилась 8 октября 1968 года.
Есть сын и дочь.
Изучала экономику в Таллиннском политехническом институте, право в Тартуском университете и социальную работу в Таллиннском университете. В 2017 году получила степень бакалавра социальной работы в Таллиннском университете, в том же году поступила в магистратуру Таллиннского университета на специальность, связанную со сферой социальной педагогики и защитой детей.
Занимала должность министра социальной защиты с января 2021 года. Ранее долгое время работала в Министерстве социальных дел на различных должностях.
На выборах в Рийгикогу 2023 года набрала 4523 голоса.
Негативный аспект политической карьеры: лично ее ни в чем обвинить нельзя, но в целом она представляет сложную сферу. Помогают ли незащищенным слоям населения и каким образом? Что еще можно было бы сделать? Как увеличить пособия?
Звездный час в политике: должность министра социальной защиты. И в этом случае Партия реформ не рассматривала возможность замены. Ее работой довольны.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия)
Родился 31 января 1983 года.
В гражданском браке, отец одного ребенка.
В 2007 году окончил Таллиннский университет по специальности „организация рекреационных услуг“. В 2019 году окончил курсы командира роты в Школе Кайтселийта.
Министр внутренних дел с июля 2022 года. Ранее - член Рийгикогу и волостной старейшина Вяэтса.
На выборах в Рийгикогу 2023 года за него был отдан 1731 голос.
Негативный аспект политической карьеры: в крупных скандалах не замечен. Возможно, спасатели возмущены, почему он не договорился для них о более высоких зарплатах, но такое случается в зоне ответственности каждого министра, например в случае министра образования - с учителями.
Звездный час в политике: лидерство в Социал-демократической партии. Соцдемы годами топтались на месте, и их поддержка была так себе. Под его руководством они вошли в правительство и горуправу Таллинна. К ним переходят центристы. Социал-демократы надеются, что избиратели Центристской партии сделают то же самое.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия)
Родилась 10 августа 1981 года.
В гражданском браке, две дочери.
В 2003 году окончила Эстонский сельскохозяйственный университет по специальности „экономика сельского хозяйства и бизнес“, в 2006 году — магистратуру Эстонского университета естественных наук по специальности „экономика и предпринимательство“, а в 2022 году — магистратуру Таллиннского технического университета по специальности „экономика и предпринимательство“ со степенью магистра в области цифрового развития предприятия.
Занимала пост министра культуры. С 2016 по 2022 год являлась заместителем министра культурного разнообразия Министерства культуры, ответственным за сферу интеграции.
На выборах в Рийгикогу 2023 года собрала 993 голоса.
Негативный аспект политической карьеры: можно сказать, чистый лист. Министерская карьера пока протекает мирно. Лично для нее, наверное, стало неудачей то, что на прошлогодних выборах в Рийгикогу она не набрала достаточного голосов для прохождения в парламент.
Звездный час: решение идти в политику. Как видно, Ляэнемтс очень ей доверяет. Ей поручили уже второй министерский портфель.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия)
Родилась 12 января 1983 года.
Замужем, трое дочерей.
В 2005 году окончила Тартуский университет по специальности “экономика“, а в 2010 году получила степень магистра политики в сфере здравоохранения в Лондонском университете.
Занимала пост министра здравоохранения (ранее также в должности министра здравоохранения и труда). С 2011 по 2017 год являлась аналитиком в сфере здравоохранения программы Praxis.
На выборах в Рийгикогу 2023 года получила 2531 голос.
Негативный аспект политической карьеры: будучи министром, Сиккут не была замешана в скандалах, но у нее остались болезненные воспоминания о времени, когда она стремилась стать лидером Социал-демократической партии. Она проиграла эти выборы дважды.
Звездный час: возможность работать министром в сфере, которая раньше была ее заработком на хлеб насущный. Теперь она принимает непосредственное участие в разработке политики в данной сфере.
Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия)
Родился 11 марта 1992 года.
В гражданском браке.
В 2015 году окончил Тартуский университет по специальности „юриспруденция“, а в 2017 году — магистратуру по этой же специальности.
Должность министра получил впервые. Ранее долгое время работал в столичной системе Центристской партии. В 2021–2024 годах являлся вице-мэром Таллинна.
В прошлое воскресенье он вышел из Центристской партии, немедленно присоединившись к соцдемам.
На выборах в Рийгикогу 2023 года заработал кредит доверия 1867 избирателей.
Негативный аспект политической карьеры: управляя Таллинном, неоднократно подвергался критике, например, за качество уборки снега.
Звездный час: стремительный взлет в системе управления столицей и министерская должность в составе Социал-демократической партии.
Министр внутренних дел Маргус Цахкна (Eesti 200)
Родился 13 апреля 1977 года.
Женат, отец дочери и троих сыновей.
Учился на факультете религиоведения и права Тартуского университета в 1996-2002 годах и международного права в Университете Торонто в 1999-2000 годах.
Был министром иностранных дел, министром обороны и министром социальной защиты. В 2007-2010 годах занимал пост генсека Res Publica и Isamaa Liit.
На выборах 2023 года заработал 2922 голоса.
Негативный аспект в политической карьере: в последнее время то, что ему не удается вытащить из болота Eesti 200. Крайне плохой результат евровыборов тому реальное подтверждение. Его заменят в конце августа.
В конце концов, ему, наверное, утомительно постоянно упоминать, что у него нет высшего образования. Достаточно стать министром, чтобы об этом снова заговорили.
Звездный час: в 2017 году Цахкна захлопнул за собой дверь IRL. Казалось, с политикой покончено? Напротив, он стал одним из создателей новой партии Eesti 200. Все завершилось отличным результатом на прошлогодних выборах в Рийгикогу. Такой вот звездный час.
Что произошло дальше, описано в предыдущем пункте.
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200)
Родилась 29 января 1976 года.
В гражданском браке, трое детей.
В 2000 году окончила Тартуский университет по специальности „история“, в 2002 году защитила степень магистра по той же специальности в Центрально-Европейском университете в Венгрии, а в 2016 году защитила докторскую степень по политологии в Тартуском университете.
Министр образования и науки Эстонии с апреля прошлого года. С 2015 по 2019 год была директором Нарвского колледжа Тартуского университета.
Каллас является президентом Эстонской гандбольной ассоциации.
На последних выборах в Рийгикогу собрала 4288 голосов.
Негативный аспект политической карьеры: скандал вокруг зарплаты учителей, проблемы при переходе на эстоноязычное образование; однобокая система электронного экзамена.
Звездный час: именно она помогла Eesti 200 достичь высот. Однако сейчас партия сдает позиции, и от Каллас ждут спасения ситуации.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200)
Родилась 3 сентября 1969 года.
В гражданском браке, пятеро детей.
Пакоста окончила Тартуский университет по специальности “история“ в 1993 году и получила степень магистра права Таллиннского университета в 2021 году. В 2022 году она поступила на докторантуру по юриспруденции в Тартуском университете.
Впервые получила пост министра. Ранее работала, в частности, уполномоченной по вопросам гендерного равенства и равного обращения.
Увлечение: рукоделие, культура, гимнастика и домашние животные.
На выборах в Рийгикогу 2023 года она набрала 1731 голос.
Негативный аспект карьеры: осенью 2022 года Пакоста со скандалом покинула пост главы Департамента по охране наследия.
Звездный час: долгая карьера в различных профессиях, все больше связанных с политикой. Теперь ей доверили ответственный министерский пост.
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