ОБЗОР | Пятна на политической репутации и неожиданные увлечения. Читайте, какие скелеты в шкафу скрывают министры нового правительства

В 1994 году изучал экономику в университете I Studium, затем в 1994–1999 годах учился в Таллиннском университете на факультете административного управления, в 2009 году окончил Академию Nord по направлению „правоведение“, а в 2010–2014 годах учился в магистратуре Таллиннского университета на магистра права.

Михал был министром трижды: с 6 апреля 2011 года по 10 декабря 2012 года в качестве министра юстиции в правительстве Андруса Ансипа, с 9 апреля 2015 года по 23 ноября 2016 года в качестве министра экономики и инфраструктуры в правительстве Таави Рыйваса и с 17 апреля 2023 г. по 23 июля 2024 г. в качестве министра по вопросам климата в правительстве Каи Каллас.

Кроме того, он являлся, например, старейшиной таллиннского Кесклинна и советником Сийма Калласа (когда тот был премьер-министром).