Водитель легкового автомобиля выехал перед мотоциклистом, на переходе столкнулись велосипедист и самокатчик

Вчера в 00.01 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по улице Малева, 1 упал ехавший на электросамокате фирмы Bolt 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу

В 09.47 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по лице Торупилли отс, 2. 56-летний, мужчина, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора, получил удар от легкового автомобиля BMW 320I, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу.

В 14.11 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Вилмси, 48, где на пешеходном переходе столкнулись 7-летний мальчик на велосипеде и 28-летний мужчина на электросамокате. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19.56 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по улице Мадала, 16 упал ехавший на электросамокате 14-летний мальчик. Самокатчика доставили в больницу.

В 18.30 произошло дорожное происшествие в деревне Аруметса волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда. На 23-м километре шоссе Тыйтоя-Хяэдемеэсте 40-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Audi, выехала перед ехавшим по главной дороге мотоциклом BMW, за рулем которого находился 66-летний мужчина. Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу.

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