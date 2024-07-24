В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!

Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее разметка, тем позже там была гроза .

Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают.