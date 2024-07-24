В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!
И снова есть повод следить за грозовой картой. По ней видно движение грозового фронта!
Сегодня метеорологическая служба объявила грозовое предупреждение для всей Эстонии.
Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее разметка, тем позже там была гроза.
Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают.
Перед грозой
Установите дома систему молниезащиты.
Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.
Не приближайтесь к емкостям с водой.
Во время грозы
Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.
Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.
Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.
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