Новости Эстонии
24.07.2024, 18:31

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!

 
ФОТО: Lugeja foto

И снова есть повод следить за грозовой картой. По ней видно движение грозового фронта!

Сегодня метеорологическая служба объявила грозовое предупреждение для всей Эстонии.

Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее разметка, тем позже там была гроза.

Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают.

Перед грозой

  • Установите дома систему молниезащиты.

  • Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

  • Не приближайтесь к емкостям с водой.

Во время грозы

  • Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

  • Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

  • Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

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