КАРТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!

Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.

Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому удару).

Объясните детям, что опасен не шум, а молния.