Эстония потеряла свою привлекательность для инвесторов? Свежий номер парламентского журнала „Riigikogu Toimetised“ посвящен промышленности Эстонии

В новом номере издания председатель правления Союза химической промышленности Эстонии Ахти Асманн описывает возможное будущее промышленности Эстонии.

„Эстония во многом потеряла свою привлекательность для инвесторов, что не удивительно – цены на энергию сверхвысокие и страна находится на периферии, особенно в свете войны России против Украины. Регулирования во многом сложные и местами более строгие, чем в т. н. Старой Европе. Рабочей силы мало и она дорогая“, – считает Ахто Асманн.

О том, что промышленность нашей страны переживает трудные времена, пишет и главный экономист Bigbank Рауль Эаметс. Лучший руководитель 2024 года, председатель правления OIXIO Group Иво Суурсоо предупреждает, что развитию промышленности Эстонии и государства в целом мешает недостаток амбиций.

„Мы больше не стремимся вперед, не желаем новых свершений. На смену этому пришли апатия и консерватизм“, – пишет Суурсоо.

Положение промышленности рассматривается и в ходе дискуссии, в которой приняли участие Лаури Лаатс, Арво Аллер, Яак Ааб, Айвар Кокк и Тармо Тамм.

Экономический аналитик Райво Варе пишет о новом цикле развития, формирующемся в рамках глобальной экономики, и о том, как Эстония могла бы к нему приспособиться.

В новом выпуске „Riigikogu Toimetised“ можно ознакомиться и с рядом выдающихся дипломных работ Академии внутренней обороны, рассматривающих текущую ситуацию в сфере безопасности.

Статьи 49-ого номера „Riigikogu Toimetised“ доступны на сайте журнала. Там же можно ознакомиться с предыдущими выпусками.

Журнал включает в себя более 200 страниц. Желающие могут оформить подписку на бумажное издание на сайте RiTo или приобрести его в магазинах Rahva Raamat.

„Riigikogu Toimetised“ – это журнал парламента Эстонии, который выходит с 2000 года и рассматривает различные важные для общества темы. Журнал предназначен для всех, кто интересуется политикой и жизнью общества, и выходит дважды в год. Следующий номер поступит в продажу в декабре 2024 года.

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