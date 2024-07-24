Лаури Ляэнеметс: из-за налога на безопасность ваш доход не уменьшится

Обновленное коалиционное соглашение предусматривает введение временного налога на безопасность, в рамках которого для частных лиц повысятся как подоходный налог, так и налог с оборота, а с компаний будет взиматься налог на прибыль в размере 2%. Правительство планирует начать расчет налога на безопасность с первого евро от доходов населения, а это означает, что все люди с более низкими доходами, включая пенсионеров, должны платить дополнительный подоходный налог в размере двух процентов.

Хотя это решение и подверглось критике, по словам Ляэнеметса, для пенсионеров важно то, что пенсии не были заморожены и индексация не прекращена. „Когда все смотрят на этот окончательный результат, он выглядит как определенная картина, но надо понимать, что именно мы обсуждали. У нас несколько недель обсуждалось, что мы хотим коснуться пенсий, но мы этого избежали“, - сказал он.