24.07.2024, 17:27
Лаури Ляэнеметс: из-за налога на безопасность ваш доход не уменьшится(56)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что несмотря на то, что каждый должен платить налог на безопасность, доходы людей из-за этого налога не пострадают.
Обновленное коалиционное соглашение предусматривает введение временного налога на безопасность, в рамках которого для частных лиц повысятся как подоходный налог, так и налог с оборота, а с компаний будет взиматься налог на прибыль в размере 2%. Правительство планирует начать расчет налога на безопасность с первого евро от доходов населения, а это означает, что все люди с более низкими доходами, включая пенсионеров, должны платить дополнительный подоходный налог в размере двух процентов.
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