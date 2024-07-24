Певкур в Вашингтоне: Остин подтвердил долгосрочное участие в обеспечении безопасности Эстонии
Вчера в Вашингтоне министр обороны Ханно Певкур обсудил с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином перспективы двустороннего оборонного сотрудничества и развития потенциала.
„На состоявшемся здесь две недели назад саммите НАТО единство и сила союзников были очевидны, причем это также отражается в двустороннем оборонном сотрудничестве между Эстонией и США. Я очень рад, что министр обороны Остин подтвердил долгосрочное присутствие американских войск в Эстонии. Следующий шаг – обсуждение конкретных аспектов военного присутствия США в Эстонии в ближайшие годы. Мы непременно хотим увеличить объемы имеющихся дальнобойных боеприпасов“, отметил Певкур после встречи.
По словам Певкура, Эстония высоко ценит стратегические шаги, предпринятые США за последние несколько лет в отношении постоянного ротационного присутствия американских войск в странах Балтии и координации этого присутствия с региональными оборонными планами НАТО.
„Опираясь на достигнутое, мы должны прилагать дальнейшие усилия для совместного убедительного сдерживания России – не только на словах, но и на деле. В первую очередь это означает ускорение развития таких критически важных возможностей, как противовоздушная оборона и навесная стрельба, а также пополнение запасов боеприпасов“.
„Помимо этого, мы надеемся сделать приоритетной помощь США в области финансовой безопасности на ближайшие годы. Балтийская инициатива по безопасности является для нас большой поддержкой, но, учитывая военную агрессивность России, необходимо найти способы увеличить эту помощь в сотрудничестве с Конгрессом США, чтобы сдерживание России стало еще более эффективным“, добавил министр обороны Певкур.
Министры обороны также обсудили вопросы оборонных расходов: Эстония придерживается позиции, что 2% ВВП недостаточно для достижения новых целей по наращиванию потенциала. „К саммиту 2025 года в Гааге нужно пересмотреть соглашение об оборонных расходах, подтвержденное на саммите в Вильнюсе, и договориться о более амбициозной цели – 2,5% или 3% ВВП. Для достижения этой цели нам необходимо сильное лидерство США“, пояснил министр обороны Ханно Певкур.
В ходе визита министр обороны Певкур также встретился с председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майком Роджерсом, чтобы обсудить возможное увеличение помощи странам Балтии в сфере безопасности.
В соответствии с обещанием, данным президентом Байденом на саммите в Мадриде, с 2022 года в Эстонии присутствуют подразделения вооруженных сил США на постоянной ротационной основе. В Тапа находится подразделение HIMARS, а в Выру – пехотный батальон. Ротация способствует обучению эстонских Сил обороны и помогает восполнить пробелы в потенциале.
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