Певкур в Вашингтоне: Остин подтвердил долгосрочное участие в обеспечении безопасности Эстонии

„На состоявшемся здесь две недели назад саммите НАТО единство и сила союзников были очевидны, причем это также отражается в двустороннем оборонном сотрудничестве между Эстонией и США. Я очень рад, что министр обороны Остин подтвердил долгосрочное присутствие американских войск в Эстонии. Следующий шаг – обсуждение конкретных аспектов военного присутствия США в Эстонии в ближайшие годы. Мы непременно хотим увеличить объемы имеющихся дальнобойных боеприпасов“, отметил Певкур после встречи.

По словам Певкура, Эстония высоко ценит стратегические шаги, предпринятые США за последние несколько лет в отношении постоянного ротационного присутствия американских войск в странах Балтии и координации этого присутствия с региональными оборонными планами НАТО.

„Опираясь на достигнутое, мы должны прилагать дальнейшие усилия для совместного убедительного сдерживания России – не только на словах, но и на деле. В первую очередь это означает ускорение развития таких критически важных возможностей, как противовоздушная оборона и навесная стрельба, а также пополнение запасов боеприпасов“.

„Помимо этого, мы надеемся сделать приоритетной помощь США в области финансовой безопасности на ближайшие годы. Балтийская инициатива по безопасности является для нас большой поддержкой, но, учитывая военную агрессивность России, необходимо найти способы увеличить эту помощь в сотрудничестве с Конгрессом США, чтобы сдерживание России стало еще более эффективным“, добавил министр обороны Певкур.

Министры обороны также обсудили вопросы оборонных расходов: Эстония придерживается позиции, что 2% ВВП недостаточно для достижения новых целей по наращиванию потенциала. „К саммиту 2025 года в Гааге нужно пересмотреть соглашение об оборонных расходах, подтвержденное на саммите в Вильнюсе, и договориться о более амбициозной цели – 2,5% или 3% ВВП. Для достижения этой цели нам необходимо сильное лидерство США“, пояснил министр обороны Ханно Певкур.