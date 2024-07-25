25.07.2024, 08:20
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Можно ли потребовать компенсацию от авиафирмы в случае глобального сбоя в работе ИТ-систем?(1)
ФОТО: | ZUMAPRESS.com/Scanpix
19 июля у 8,5 миллиона пользователей Windows перестали работать устройства, на которых стояла операционная система. Глобальный сбой затронул весь мир, включая аэропорты. Издание Delfi Ärileht задалось вопросом, можно ли в таких ситуациях обращаться в авиафирмы за компенсацией.
Как сказала Хелена Типка, юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), главное - помнить, что в случае отмены и/или задержки рейса необходимо в первую очередь связаться с авиакомпанией, чтобы выяснить точные обстоятельства и получить инструкции о том, как действовать дальше.
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