Новости Эстонии
25.07.2024, 08:20

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Можно ли потребовать компенсацию от авиафирмы в случае глобального сбоя в работе ИТ-систем?

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Массовый сбой Windows парализовал аэропорты.
Массовый сбой Windows парализовал аэропорты.
ФОТО: Edna Leshowitz | ZUMAPRESS.com/Scanpix

19 июля у 8,5 миллиона пользователей Windows перестали работать устройства, на которых стояла операционная система. Глобальный сбой затронул весь мир, включая аэропорты. Издание Delfi Ärileht задалось вопросом, можно ли в таких ситуациях обращаться в авиафирмы за компенсацией.

Как сказала Хелена Типка, юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), главное - помнить, что в случае отмены и/или задержки рейса необходимо в первую очередь связаться с авиакомпанией, чтобы выяснить точные обстоятельства и получить инструкции о том, как действовать дальше.

„В случае задержки рейса авиаперевозчик в первую очередь обязан прийти на помощь и позаботиться о пассажирах задержанного рейса. В случае длительной задержки, когда пассажир прибывает в пункт назначения на три часа или более позже первоначально запланированного времени вылета, он имеет право на такую же компенсацию, которая предусмотрена защищающим права авиапассажиров постановлением в случае отмены рейса“, - пояснила она.

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