ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Можно ли потребовать компенсацию от авиафирмы в случае глобального сбоя в работе ИТ-систем?

Как сказала Хелена Типка, юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), главное - помнить, что в случае отмены и/или задержки рейса необходимо в первую очередь связаться с авиакомпанией, чтобы выяснить точные обстоятельства и получить инструкции о том, как действовать дальше.

„В случае задержки рейса авиаперевозчик в первую очередь обязан прийти на помощь и позаботиться о пассажирах задержанного рейса. В случае длительной задержки, когда пассажир прибывает в пункт назначения на три часа или более позже первоначально запланированного времени вылета, он имеет право на такую же компенсацию, которая предусмотрена защищающим права авиапассажиров постановлением в случае отмены рейса“, - пояснила она.