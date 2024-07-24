В Кохтла-Ярве компания жестко избила 32-летнего мужчину

23 июля вечером полиция получила сообщение о том, что в Кохтла-Ярве трое людей избили 32-летнего мужчину. Полицейские задержали по подозрению в преступлении 26-летнего, 21-летнего и 23-летнего мужчин.

Пострадавший был доставлен в больницу. Точные обстоятельства происшествия установит полиция в рамках уголовного производства.

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