ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров больше повышаться не будет, все заплатят налог на безопасность(30)
Согласно поправке к Закону о подоходном налоге, необлагаемый подоходным налогом минимум для лиц, достигших пенсионного возраста, больше не будет повышаться вместе со средней пенсией по старости. Повысить необлагаемый минимум можно будет, только приняв отдельное решение, как в случае с общим необлагаемым налогом доходом, пишет Maaleht.
Поправка направлена на то, чтобы увеличить налоговые поступления и сделать расчет необлагаемого налогом дохода более гибким. Согласно закону, с 2025 года необлагаемый налогом доход пенсионеров составит 9 312 евро в год, или 776 евро в месяц. В следующем году общая ставка необлагаемого налогом дохода составит 700 евро в месяц. Изменения коснутся пенсионеров, которые получают в Эстонии среднюю пенсию и пенсию выше средней, то есть около 48% всех пенсионеров.
Все заплатят налог на безопасность
Новое правительство вводит состоящий из трех частей налог на безопасность, который будет действовать до конца 2028 года. С июля 2025 года налог с оборота повысится на два процентных пункта и составит 24%. С 1 января этого года налог с оборота был повышен с 20% до 22%. С 1 января 2026 года подоходный налог с физических лиц повысится на два процентных пункта до 24%. С 1 января 2026 года предприятия станут платить двухпроцентный налог с прибыли.
Усилится контроль за фирмами-инкассо
Законопроект о кредитных инкассо-фирмах и кредитных покупателях разработан с учетом директивы Евросоюза, которая регулирует вопросы, связанные с взысканием и списанием задолженностей, которые возникли в результате банковских кредитов. Согласно законопроекту, инкассо-фирмы должны будут ходатайствовать перед Финансовой инспекцией о разрешении на деятельность, инспекция получит полномочия вести надзор за кредитными инкассо-фирмами, применять различные санкции, от вынесения предписаний до возбуждения дела о проступке. Максимальные штрафы составят 100 000 евро для физических лиц и 1 миллион евро для юридических лиц. Лицо, ранее занимавшееся ростовщичеством, не может быть руководителем инкассо-фирмы.
Кроме того, в Закон о предотвращении и урегулировании финансовых кризисов будут внесены поправки, призванные расширить возможности банков по использованию собственных ресурсов для выхода из кризисных ситуаций.
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