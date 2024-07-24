ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров больше повышаться не будет, все заплатят налог на безопасность

Поправка направлена на то, чтобы увеличить налоговые поступления и сделать расчет необлагаемого налогом дохода более гибким. Согласно закону, с 2025 года необлагаемый налогом доход пенсионеров составит 9 312 евро в год, или 776 евро в месяц. В следующем году общая ставка необлагаемого налогом дохода составит 700 евро в месяц. Изменения коснутся пенсионеров, которые получают в Эстонии среднюю пенсию и пенсию выше средней, то есть около 48% всех пенсионеров.

Все заплатят налог на безопасность

Новое правительство вводит состоящий из трех частей налог на безопасность, который будет действовать до конца 2028 года. С июля 2025 года налог с оборота повысится на два процентных пункта и составит 24%. С 1 января этого года налог с оборота был повышен с 20% до 22%. С 1 января 2026 года подоходный налог с физических лиц повысится на два процентных пункта до 24%. С 1 января 2026 года предприятия станут платить двухпроцентный налог с прибыли.

Усилится контроль за фирмами-инкассо

Законопроект о кредитных инкассо-фирмах и кредитных покупателях разработан с учетом директивы Евросоюза, которая регулирует вопросы, связанные с взысканием и списанием задолженностей, которые возникли в результате банковских кредитов. Согласно законопроекту, инкассо-фирмы должны будут ходатайствовать перед Финансовой инспекцией о разрешении на деятельность, инспекция получит полномочия вести надзор за кредитными инкассо-фирмами, применять различные санкции, от вынесения предписаний до возбуждения дела о проступке. Максимальные штрафы составят 100 000 евро для физических лиц и 1 миллион евро для юридических лиц. Лицо, ранее занимавшееся ростовщичеством, не может быть руководителем инкассо-фирмы.

Кроме того, в Закон о предотвращении и урегулировании финансовых кризисов будут внесены поправки, призванные расширить возможности банков по использованию собственных ресурсов для выхода из кризисных ситуаций.

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