Сколько нужно платить работнику из Украины?

Гражданин Украины или получившее международную защиту в Украине лицо и члены его семьи, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года и выехавшие из нее 24 февраля 2022 года или после этой даты и не имеющие действующей эстонской визы или вида на жительства для временной защиты, имеют законное право находиться и работать в Эстонии, даже если срок действия других оснований для этого истек. Такое право распространяется и на граждан Украины, которые до 24 февраля 2022 года на законных основаниях находились в Эстонии.

Работодатель должен убедиться в том, что иностранец соответствует условиям для получения права на проживание и работу. Работодатель обязан выплачивать вознаграждение за труд, размер которого равен как минимум последней опубликованной Департаментом статистики и умноженной на коэффициент 0,8 годовой среднемесячной заработной платы брутто в Эстонии в той сфере деятельности, в которой лицо приступает к работе. При расчете средней заработной платы брутто за основу принимается буквенный код ЕМТАК классификатора сфер экономической деятельности в Эстонии.

При наличии у лица временной защиты оно имеет право работать в Эстонии на тех же условиях, что и граждане Эстонии. Если лицо устраивается на работу на полную ставку, ему полагается заработная плата не ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года минимальная ставка почасовой заработной платы составляет 4,86 евро, а минимальная ставка месячной заработной платы – 820 евро (брутто).

Если иностранец работает в Эстонии на основании регистрации краткосрочного трудоустройства, ему следует платить зарплату согласно Закону об иностранцах. В таком случае работодатель обязан выплачивать иностранцу заработную плату в размере не менее средней годовой брутто-зарплаты в Эстонии. Средняя брутто-зарплата в Эстонии составляет 1832 евро в месяц.

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