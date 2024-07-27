Украинский политолог о мирном плане РФ: у них четко прописано, что Украины не будет

Олег Лисный рассуждает о том, чем может закончиться мирное соглашение, сосредоточив внимание на двух странах: России и Украине. Он отмечает, что, судя по имеющимся договорам и предложенным планам, Россия сохранит свои границы и статус, а также ту же армию и ядерное оружие.

„Да, она будет иметь немножко нервов. Ну, потому что их несколько десятков лет будут называть агрессорами. А может, и вовсе про это забудут, если они вбросят деньги. В этом случае это закончится очень быстро. А чем для нас закончится? Нас не станет! И страны Балтии понимают, что это смерть. А, например, Германия, подразумевает, что для нее это возможные проблемы. И вот смотрите, когда ты знаешь, что это смерть, и ты видишь, что твой друг в опасности, ты отдаешь ему последнее. Потому что ты понимаешь, что происходит, что сейчас твой друг может погибнуть“, - отмечает политолог огромный вклад Эстонии и благодарит нашу страну.

А чем для нас закончится? Нас не станет! И страны Балтии понимают, что это смерть.

„Во всех этих мирных планах все подразумевают логику: война - плохо, мир - хорошо, торговать - хорошо. И говорят: „Вот если это все закончится, вы ж потом с ними даже будете дружить, через какое-то время“. Французы с немцами дружат. Дружат же! Все молчат, сколько лет прошло [после Второй мировой войны]. И страны думают, что вот они установят мир, и всё вернется в рамки, дальше будет, как раньше. Нет, у них [у России] четко дальше прописано, что Украины не будет“, - говорит политолог.

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