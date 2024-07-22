DELFI В УКРАИНЕ | „Страны Балтии понимают, что предложенные Украине мирные планы - это смерть“

Общественности было представлено несколько мирных планов: предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Китаем и Россией. К моменту проведения этого интервью, мирный план Джонсона для Украины еще не был опубликован.

Мирные планы - капитуляция Украины?

„Есть украинская формула мира, которая базируется на статусе ООН и международном праве. Это концептуальные вещи, и когда сравниваешь украинскую формулу мира с любым другим мирным планом, то в них разными буквами, под разным наклоном написано „капитуляция Украины““, - обращает внимание политолог.