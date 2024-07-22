22.07.2024, 07:05
DELFI В УКРАИНЕ | „Страны Балтии понимают, что предложенные Украине мирные планы - это смерть“
Политолог анализирует предложения Венгрии, Кремля и Китая
Украинский политолог и вице-президент аналитического центра „Политика“ Олег Лисный рассказывает, что означают для Украины предложенные премьером Венгрии Виктором Орбаном и Россией - так называемые мирные планы.
Общественности было представлено несколько мирных планов: предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Китаем и Россией. К моменту проведения этого интервью, мирный план Джонсона для Украины еще не был опубликован.
Мирные планы - капитуляция Украины?
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