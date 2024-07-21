„Он может спасти Украину и покончить с этой ужасной войной“. Борис Джонсон предложил Трампу свой мирный план

Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину после нападения России 24 февраля 2022 года и, несмотря на то, что с той поры покинул пост премьер-министра, оставив смешанные чувства о себе как у британцев, так и на европейском континенте, в Украине он продолжает пользоваться неизменным уважением. Он приезжал в страну много раз, как во время премьерства, так и после отставки. Украинцы назвали в его честь сладости, а его имя было выгравировано на Аллее храбрых в Киеве по инициативе президента Зеленского, напоминает Би-Би-Си.

На этой неделе Джонсон встретился с Трампом на съезде Республиканской партии США, заявив по окончании беседы, что, по его убеждению, Трамп в случае избрания президентом будет поддерживать Украину.

Бывший британский премьер считает, что во время покушения в Пенсильвании Трамп проявил истинный характер. А после личного разговора с ним Джонсон заявил, что „более чем когда-либо убежден в том, что у него есть силы и мужество, чтобы спасти Украину, установить мир и остановить губительное распространение конфликта“.

Трамп понимает, что, если Путина не остановить, он двинется на Польшу и страны Балтии, и в результате США окажутся перед выбором — отказаться от роли мирового лидера или заплатить триллионы долларов за восстановление мирового порядка и „отправить молодых американцев за границу умирать на чужой земле“, — пишет Джонсон.

„Украинцы показали, что могут и будут побеждать, — пишет Джонсон. — Их героизм невероятен. Но война продолжается слишком долго, и цена ее огромна: человеческие жизни, экономические страдания и нестабильность“.

„В конце первой четверти XXI века мир находится на перепутье: на Ближнем Востоке разворачиваются ужасающие потенциальные конфликты между Израилем и иранскими прокси, в Южно-Китайском море — за Тайвань, а на нашем континенте — в Европе — идет самая кровопролитная и ужасная война за последние 80 лет“, — написал Джонсон.