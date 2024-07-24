Украинский политолог объяснил, чем опасна передача оккупированных территорий России в обмен на мир

Готова ли Украина отдать России какие-то ныне оккупированные территории в обмен на мир? Лисный приводит сравнительный пример: если бы, условно, на эту тему рассуждали немец и француз, то они сошлись бы на том, что надо отдать, а потом можно будет вернуть.

„А если украинца спрашивать об этом, то есть один очень важный момент, который, к сожалению, даже не все наши зарубежные партнеры понимают - а чем мы измеряем эти территории, километрами? Я меряю людьми, потому что прекрасно знаю, что люди, которые там останутся, попадут в подвалы, их будут пытать, их поместят в концлагеря. Далеко не надо ходить - весь мир знает про Бучу. А давайте теперь посмотрим на Донецк - сколько там тюрем. А как там пытают. Сейчас же можно у наших пленных спросить, что с ними делают. Если через эту призму смотреть, то ни один украинец не скажет: хорошо, отдавайте территории, мы их потом обратно заберем. Тут дело не в километрах, а в людях“, - отмечает политолог.

Далеко не надо ходить - весь мир знает про Бучу.

По словам Лисного, за определенный период времени, пока территории по договору будут находиться под контролем России, это население „перепрошьют“, детей превратят в зомби, которые будут готовиться воевать со своей родиной.

Политолог уверен, что в этом случае Украина потеряет целое поколение, а может, и несколько, в зависимости от того, сколько это будет длиться. При этом он задается вопросами: где гарантия, что Путин остановится на этом и где гарантия, что через полгода после заключения мирного соглашения он не пойдет дальше?

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