Требуется помощь! Жизнь и мечты о будущем тяжелобольного Кевина зависят от дорогого лекарства
12-летний Кевин, живущий в детском доме, может победить тяжелое и редкое заболевание — мышечную дистрофию Дюшенна — только с помощью дорогостоящего лекарства. Сумма составляет более 700 тысяч евро в год, но это единственный вариант для Кевина. Сегодня жизнь мальчика зависит от жертвователей.
Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего заболевания мышц, развитие которого без лечения ускоряется, приводит к истощению всех мышц и заканчивается смертью в раннем возрасте. Однако лекарство работает, и, по словам врача, исключительно хорошо. Ни один из детей в возрасте Кевина с таким заболеванием уже не передвигался самостоятельно. Однако Кевин, который 1,5 года получает лекарство при поддержке замечательных жертвователей Детского фонда, теперь успевает повсюду.
Кевин нуждается в том, чтобы продолжать лечение, этот отважный мальчик хочет жить и мечтать. Одно из его сокровенных желаний — стать полицейским: получив помощь сам, он хочет посвятить свое будущее помощи и защите других.
Кевину можно помочь, выбрав из выпадающего меню форму пожертвования на сайте Kevinile ravim (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Kevin“:
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Куп IBAN EE824204278603586607.
Также пожертвовать можно, позвонив на благотворительные номера Детского фонда:
900 5025 — 5 евро
900 5100 — 10 евро
900 5500 — 50 евро.
Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон за текущий месяц.
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