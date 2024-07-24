Требуется помощь! Жизнь и мечты о будущем тяжелобольного Кевина зависят от дорогого лекарства

Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего заболевания мышц, развитие которого без лечения ускоряется, приводит к истощению всех мышц и заканчивается смертью в раннем возрасте. Однако лекарство работает, и, по словам врача, исключительно хорошо. Ни один из детей в возрасте Кевина с таким заболеванием уже не передвигался самостоятельно. Однако Кевин, который 1,5 года получает лекарство при поддержке замечательных жертвователей Детского фонда, теперь успевает повсюду.

Кевин нуждается в том, чтобы продолжать лечение, этот отважный мальчик хочет жить и мечтать. Одно из его сокровенных желаний — стать полицейским: получив помощь сам, он хочет посвятить свое будущее помощи и защите других.

Кевину можно помочь, выбрав из выпадающего меню форму пожертвования на сайте Kevinile ravim (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Kevin“:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Куп IBAN EE824204278603586607.

Также пожертвовать можно, позвонив на благотворительные номера Детского фонда:

900 5025 — 5 евро

900 5100 — 10 евро

900 5500 — 50 евро.

Сумма пожертвования будет добавлена ​​к счету за телефон за текущий месяц.

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