Исследование: 70% жителей Эстонии опасаются резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте

Если 27% опрошенных утверждают, что вообще никак не могут экономить, то менее 5% от своего дохода могут регулярно откладывать 19%, делать же сбережения в размере от 6% до 10% в состоянии 22% респондентов. Почти треть составляют те, кто могут откладывать более 11% от дохода.

„Исследование подтверждает, что наибольшие трудности со сбережениями испытывают неэстонцы в возрасте от 35 до 49 лет, жители крупных городов и Вирумаа. Понятно, что размер дохода играет при накоплении важную роль, то есть более высокий доход позволяет и больше откладывать“, – констатировал эксперт LHV по вопросам экономики Хейдо Витсур.

Половина людей с доходом до 500 евро вообще не могут ничего копить. Однако, в то же время и каждый десятый с доходом более 1500 евро не в состоянии ничего откладывать. Между этими доходами (до 500 евро и более 1500 евро) мнения и возможности сильно отличаются: из тех, кто зарабатывает от 501 до 900 евро, 35% не делают накоплений, а из тех, кто зарабатывает от 900 до 1500 евро, таких 17%.

Исследование, составившее карту отношения жителей Эстонии к пенсии и старости, показывает, что до 70% людей считают, что их уровень жизни после выхода на пенсию может резко упасть. Всего 14% респондентов полагают, что их уровень жизни при этом не снизится, а 16% затруднились с оценкой. „Учитывая то, что в Эстонии получавший среднюю заработную плату пенсионер имеет пенсию в среднем в размере 34% от своей последней зарплаты, обеспечение старости, безусловно, необходимо. Люди подходят к этому очень по-разному, но определенно используют предлагаемые государством возможности недостаточно. Только 44% респондентов делают накопления во второй пенсионной ступени, а 25% – в третьей“, – указал эксперт.