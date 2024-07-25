Исследование: 70% жителей Эстонии опасаются резкого снижения уровня жизни в пенсионном возрасте(5)
Согласно проведенному по заказу пенсионных фондов LHV исследованию Kantar Emor, более четверти жителей Эстонии не могут самостоятельно и регулярно откладывать ничего из своих доходов. При этом целых 70% респондентов считают, что их уровень жизни после выхода на пенсию может резко упасть.
Если 27% опрошенных утверждают, что вообще никак не могут экономить, то менее 5% от своего дохода могут регулярно откладывать 19%, делать же сбережения в размере от 6% до 10% в состоянии 22% респондентов. Почти треть составляют те, кто могут откладывать более 11% от дохода.
„Исследование подтверждает, что наибольшие трудности со сбережениями испытывают неэстонцы в возрасте от 35 до 49 лет, жители крупных городов и Вирумаа. Понятно, что размер дохода играет при накоплении важную роль, то есть более высокий доход позволяет и больше откладывать“, – констатировал эксперт LHV по вопросам экономики Хейдо Витсур.
Половина людей с доходом до 500 евро вообще не могут ничего копить. Однако, в то же время и каждый десятый с доходом более 1500 евро не в состоянии ничего откладывать. Между этими доходами (до 500 евро и более 1500 евро) мнения и возможности сильно отличаются: из тех, кто зарабатывает от 501 до 900 евро, 35% не делают накоплений, а из тех, кто зарабатывает от 900 до 1500 евро, таких 17%.
Исследование, составившее карту отношения жителей Эстонии к пенсии и старости, показывает, что до 70% людей считают, что их уровень жизни после выхода на пенсию может резко упасть. Всего 14% респондентов полагают, что их уровень жизни при этом не снизится, а 16% затруднились с оценкой. „Учитывая то, что в Эстонии получавший среднюю заработную плату пенсионер имеет пенсию в среднем в размере 34% от своей последней зарплаты, обеспечение старости, безусловно, необходимо. Люди подходят к этому очень по-разному, но определенно используют предлагаемые государством возможности недостаточно. Только 44% респондентов делают накопления во второй пенсионной ступени, а 25% – в третьей“, – указал эксперт.
Среди наиболее популярных способов обеспечить свое будущее люди называли также сбережения на расчетном счете (23%), наличие недвижимости или леса (22%), портфель акций (15%), срочный депозит в банке (13%) и помощь детей и внуков (12%). Целых 16% респондентов признали, что они ничего не решили по поводу того, как гарантировать себе старость, а 8% считают, что им хватит и государственной пенсии.
По словам Витсура, продемонстрированный исследованием разброс мнений говорит о том, что у жителей Эстонии по-прежнему мало доступной информации о возможностях обеспечения финансового будущего, а также нет четкого представления о степени риска и доходности этих способов. „Самый простой и доступный способ обеспечить свое будущее – это возможность увеличить свои ежемесячные взносы во вторую пенсионную ступень до четырех или шести процентов от брутто-зарплаты: достаточно подать заявление, чтобы с нового года во вторую ступень стали поступать не облагаемые подоходным налогом более крупные взносы“, - уточнил Витсур.
Омнибус-исследование Kantar Emor об отношении жителей Эстонии к пенсии и старости проводилось в июне этого года, в нем приняли участие около 1200 совершеннолетних респондентов.
Пенсионными фондами LHV управляет AS LHV Varahaldus: всего у LHV семь фондов II ступени и три фонда III ступени. В LHV ведут пенсионное накопление более 154 000 клиентов, объем активов под управлением пенсионных фондов LHV составляет почти 1,52 миллиарда евро.
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