24.07.2024, 12:00
Коалиция вводит специальный налог для бедных. Глава финансовой комиссии Рийгикогу: это не должно сильно повлиять на жизнь людей(87)
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство планирует начать взимать налог на безопасность с доходов населения с первого евро, это означает, что все люди с низкими доходами должны будут платить дополнительный двухпроцентный налог. Как сказала Аннели Аккерманн, председатель парламентской финансовой комиссии, она не считает это большой несправедливостью, поскольку речь идет о налоге, в который свой вклад должен вносить каждый.
Коалиционный договор нового правительства предусматривает введение временного налога на безопасность, в рамках которого повысятся подоходный налог и налог с оборота для физических лиц, а предприятия станут платить налог на прибыль в размере 2%.
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