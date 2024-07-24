Новости Эстонии
24.07.2024, 12:00

Коалиция вводит специальный налог для бедных. Глава финансовой комиссии Рийгикогу: это не должно сильно повлиять на жизнь людей

 (87)
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Правительство планирует начать взимать налог на безопасность с доходов населения с первого евро, это означает, что все люди с низкими доходами должны будут платить дополнительный двухпроцентный налог. Как сказала Аннели Аккерманн, председатель парламентской финансовой комиссии, она не считает это большой несправедливостью, поскольку речь идет о налоге, в который свой вклад должен вносить каждый.

Коалиционный договор нового правительства предусматривает введение временного налога на безопасность, в рамках которого повысятся подоходный налог и налог с оборота для физических лиц, а предприятия станут платить налог на прибыль в размере 2%.

Как написало экономическое издание Äripäev, повышающийся на 2% подоходный налог будет взиматься с дохода с первого евро. Он будет взиматься в том числе с тех, кто сейчас, возможно, вообще не платит подоходный налог. „Это действительно так“, - подтвердил премьер-министр Кристен Михал, по словам которого суть налога на безопасность заключается в том, что он затронет всех.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (87)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии