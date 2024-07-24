Коалиция вводит специальный налог для бедных. Глава финансовой комиссии Рийгикогу: это не должно сильно повлиять на жизнь людей

Коалиционный договор нового правительства предусматривает введение временного налога на безопасность, в рамках которого повысятся подоходный налог и налог с оборота для физических лиц, а предприятия станут платить налог на прибыль в размере 2%.

Как написало экономическое издание Äripäev, повышающийся на 2% подоходный налог будет взиматься с дохода с первого евро. Он будет взиматься в том числе с тех, кто сейчас, возможно, вообще не платит подоходный налог. „Это действительно так“, - подтвердил премьер-министр Кристен Михал, по словам которого суть налога на безопасность заключается в том, что он затронет всех.