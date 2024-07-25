25.07.2024, 10:35
КАЛЬКУЛЯТОР | Смотрите, как в следующем году вырастут цены после планируемого правительством повышения налога с оборота(24)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Коалиционный договор нового правительства предусматривает введение временного налога на безопасность, составляющей частью налога на безопасность является налог с оборота, который с 1 июля 2025 года повысится с нынешних 22 до 24 процентов, пишет Delfi Ärileht.
В настоящее время стоимость еженедельной потребительской корзины семьи, делающей покупки в магазине сети Selver, составляет 70,03 евро, на налог с оборота приходится 15,40 евро. С июля следующего года НСО составит 16,80 евро, или на 1,40 евро больше. Поскольку в начале этого года, когда НСО вырос с 20% до 22 %, стало понятно, что розничные сети не будут включать повышение НСО в свою прибыль, ожидается, что стоимость потребительской корзины будет расти.
Уже заказано?