КАЛЬКУЛЯТОР | Смотрите, как в следующем году вырастут цены после планируемого правительством повышения налога с оборота

В настоящее время стоимость еженедельной потребительской корзины семьи, делающей покупки в магазине сети Selver, составляет 70,03 евро, на налог с оборота приходится 15,40 евро. С июля следующего года НСО составит 16,80 евро, или на 1,40 евро больше. Поскольку в начале этого года, когда НСО вырос с 20% до 22 %, стало понятно, что розничные сети не будут включать повышение НСО в свою прибыль, ожидается, что стоимость потребительской корзины будет расти.