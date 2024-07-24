Рейтинги партий: поддержка Eesti 200 ниже избирательного порога. Как дела у остальных?

Последние сводные данные отражают период с 17 июня по 22 июля, всего в опросе приняли участие 4002 гражданина Эстонской Республики.

За последнюю неделю рейтинги партий не претерпели значительных изменений. Рост поддержки партии Isamaa, занимающей лидирующее положение, остановился, Партию реформ, занимающую второе место по популярности, Isamaa опережает на 14,2 процентных пункта. Социал-демократическая партия, занимающая третье место, отстает от Партии реформ на 0,4 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (13%), EKRE (11,9%), „Правые“ (4,7%) и Eesti 200 (3,3%).

Немного выросла поддержка Центристской партии, по сравнению началом июня рейтинг партии увеличился на 2,6 процентных пункта и по сравнению с апрельским показателем на 3,2 процентных пункта. Как показывают последние данные, перестал снижаться рейтинг EKRE. Поддержка партии „Правые“ преодолевший избирательный порог после выборов в Европарламент, упала ниже 5 процентов, рейтинг партии Eesti 200 стабильно держится ниже избирательного порога.

Коалиционные партии поддерживают 36,3%, оппозиционные - 55,8% респондентов.

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