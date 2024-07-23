Кая Каллас и Март Вырклаэв возвращаются в Рийгикогу

Так как премьер-министра прошлого правительства Каю Каллас и министра финансов Марта Вырклаэва освободили от должностей, то начиная со среды будут восстановлены их полномочия в Рийгикогу. В связи с этим Рийгикогу покидают Ирина Талвисте и Урве Тийдус.

Правление Рийгикогу также решило, что поскольку Раймонд Тамм до принятия присяги отказался от должности, то его в Рийгикогу заменит Хеле Эвераус.

Вчера правление решило, что со вторника замещающими депутатами Рийгикогу станут Талвисте и Тамм, а также Андо Кивиберг и Мадис Тимпсон, так как в связи с назначением нового правительства были приостановлены полномочия депутатов Йоко Алендер, Эркки Келдо, Юргена Лиги и Лийзы-Ли Пакосты.