Коалиция планирует чрезвычайный подоходный налог, платить который придется даже пенсионерам

В подписанном 22 июля коалиционном договоре говорится о введении налога на безопасность, который будет состоять из трех частей: два процента с оборота с июля 2025 года, два процента с доходов физических лиц с 2026 года и два процента с прибыли предприятий с 2026 года.

Изначально общественность восприняла все эти изменения как стандартное повышение налогов, но на самом деле стандартными являются повышение налога с оборота и, в принципе, введение налога на прибыль предприятий, а вот подоходный с физических лиц – нет, о чем первым сообщило издание Äripäev.

У человека, получающего минимальную зарплату в размере 820 евро, на руках сейчас остается 763 евро, а подоходный налог составляет 27,3 евро. Со следующего года, когда подоходный налог вырастет на два процентных пункта до 22%, человек, зарабатывающий 820 в месяц, будет платить подоходный налог в размере 30 евро.

При введении всеобщего дополнительного подоходного налога, к которому не применяется не облагаемый налогом минимум, бремя подоходного налога для человека с минимальной зарплатой увеличится на 15,8 евро в месяц, или на 190 евро в год.

Пенсионер, получающий среднюю пенсию в 774 евро, платил бы 15,5 евро подоходного налога в месяц, или 186 евро в год.