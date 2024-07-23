ЧП и криминал
23.07.2024, 19:57

Фатальное плавание в жару: в озере Каркси утонул человек

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Во вторник в 18:22 Центр тревоги получио сообщение, что в Карки-Нуйа в Вильяндимаа в озере Каркси тонет человек.

На вызов отреагировали спасатели из Тырва, Абья и Килинги-Нымме вместе с дроном и добровольцами.

В 19:10 человека нашли в реке и вытащили на берег. Скорая помощь установила, что человек утонул.

Погибшим оказался мужчина 1988 года рождения. Как известно спасателям, он отправился плавать в озере вместе с другом.

Детали инцидента выяснит производство.

В этом году в водоемах Эстонии утонули 17 человек.

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