ВИДЕО | Самокатчики попадают под колеса и летят через капот: число ДТП с их участием растет, чаще всего они пьяны

В 70% случаев ДТП с автомобилями и немоторизованным транспортным средством виноват водитель последнего. По данным Центр надзора за дорожным движением, проблемные зоны - выезд на пешеходный переход, пересечение перекрестков без снижения скорости и пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Однако больше всего выросло количество аварий с участием личных электросамокатов. „Часто устанавливается, что с точки зрения закона это уже не немоторизованный транспорт, а механическое транспортное средство, у которого снят ограничитель скорости и двигатель имеет мощность, превышающую разрешенную. Использование такого транспортного средства в общественном дорожном движении не допускается“, - отмечает Центр надзора за дорожным движением.

Средний уровень алкоголя у водителя немоторизованного транспортного средства, попавшего в аварию, составляет ~0,85 мг/л, или 1,7 промилле. Среднестатистический человек, попавший в ДТП на подобном транспортном средстве — 31-летний мужчина.

45% аварий с участием немоторизованного транспортного средства происходят в период с 21:00 до 06:00, а 63% участников ДТП в этот период ранее употребляли алкоголь.

В 70% случаев это ДТП с участием одного транспортного средства, причиной которого является потеря равновесия или наезд на какой-либо объект, например, на бордюр или столб. Несчастные случаи также происходят из-за езды вместе с кем-то и переоценки своих навыков.

7% аварий такие, где вторым участником является пешеход, велосипедист или другое немоторизованное транспортное средство.