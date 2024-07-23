Маленького ребенка не хотели пускать к врачу, требуя его ID-карту. Законно ли это, в каких случаях и какие именно документы нужны?

Читательница RusDelfi рассказала, что при обращении к врачу с маленьким ребенком ее долго “мурыжили“ в регистратуре. А все из-за того, что хотели увидеть удостоверяющий личность малыша документ. Расстроенная женщина пыталась объяснить, что ни паспорт, ни ID-карту она трехлетке не заказывала, поэтому предъявить ей регистратору нечего.