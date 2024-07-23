23.07.2024, 14:25
Маленького ребенка не хотели пускать к врачу, требуя его ID-карту. Законно ли это, в каких случаях и какие именно документы нужны?(32)
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Читательница RusDelfi рассказала, что при обращении к врачу с маленьким ребенком ее долго “мурыжили“ в регистратуре. А все из-за того, что хотели увидеть удостоверяющий личность малыша документ. Расстроенная женщина пыталась объяснить, что ни паспорт, ни ID-карту она трехлетке не заказывала, поэтому предъявить ей регистратору нечего.
„Я, разумеется, помнила личный код ребенка наизусть, но регистратора это не устроило, и она продожала настаивать на том, что при обращении к врачу у ребенка должен быть документ.
Есть ли у учреждений право требовать у родителей документ ребенка? Какой именно и в каких случаях?
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