Экономика
23.07.2024, 19:22

Потисепп: мы приветствуем отказ от одного налога, но публичный сектор лишь переносит стулья из одного дома в другой

 
Сирье Потисепп внимательно ознакомилась с тем, что предлагает „новое“ правительство.
Сирье Потисепп внимательно ознакомилась с тем, что предлагает „новое“ правительство.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Ознакомившись с коалиционным договором и публикациями в СМИ, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала Delfi Ärileht, что, к сожалению, все происходящее позволяет предположить: повышение налогов не остановит спад экономики, а инфляция продолжит расти еще большими темпами.

Как сказала Потисепп, предприятия пищевой промышленности, производящие продукты питания и напитки, приветствуют в первую очередь ту часть коалиционного договора, которая касается отмены налога на подслащенные напитки. „Этот налог, если бы и обеспечил поступление в госбюджет незначительного дохода, не оказал бы никакого влияния на здоровье населения. Зато административные расходы государства и предприятий выросли бы, а конкурентоспособность наших предприятий еще больше снизилась“, - считает она.

Потисепп, по ее словам, непонятно, для чего нужно было заключать новый коалиционный договор, если в правительстве продолжат работу те же самые партии и частично те же люди, что и раньше занимали министерские посты. Она считает, что это свидетельствует о нежелании брать ответственность за принятые ранее решения.

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