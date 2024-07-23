Потисепп: мы приветствуем отказ от одного налога, но публичный сектор лишь переносит стулья из одного дома в другой

Как сказала Потисепп, предприятия пищевой промышленности, производящие продукты питания и напитки, приветствуют в первую очередь ту часть коалиционного договора, которая касается отмены налога на подслащенные напитки. „Этот налог, если бы и обеспечил поступление в госбюджет незначительного дохода, не оказал бы никакого влияния на здоровье населения. Зато административные расходы государства и предприятий выросли бы, а конкурентоспособность наших предприятий еще больше снизилась“, - считает она.

Потисепп, по ее словам, непонятно, для чего нужно было заключать новый коалиционный договор, если в правительстве продолжат работу те же самые партии и частично те же люди, что и раньше занимали министерские посты. Она считает, что это свидетельствует о нежелании брать ответственность за принятые ранее решения.