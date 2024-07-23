Потисепп: мы приветствуем отказ от одного налога, но публичный сектор лишь переносит стулья из одного дома в другой
Ознакомившись с коалиционным договором и публикациями в СМИ, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала Delfi Ärileht, что, к сожалению, все происходящее позволяет предположить: повышение налогов не остановит спад экономики, а инфляция продолжит расти еще большими темпами.
Как сказала Потисепп, предприятия пищевой промышленности, производящие продукты питания и напитки, приветствуют в первую очередь ту часть коалиционного договора, которая касается отмены налога на подслащенные напитки. „Этот налог, если бы и обеспечил поступление в госбюджет незначительного дохода, не оказал бы никакого влияния на здоровье населения. Зато административные расходы государства и предприятий выросли бы, а конкурентоспособность наших предприятий еще больше снизилась“, - считает она.