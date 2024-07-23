ВИДЕО | Соцдемы ударили кулаком по столу: новое правительство не будет лишать граждан РФ и Беларуси права голоса

Во время формирования весной в Таллинне новой правящей коалиции под предводительством Isamaa говорилось и о лишении граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Тогда отмечалось, что речь идет о вопросе государственного уровня. Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что при нынешней коалиции этого не произойдет, а что будет дальше, зависит от того, кто войдет в следующий союз: социал-демократы или Isamaa.