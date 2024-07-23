Новости Эстонии
23.07.2024, 14:05

ВИДЕО | Соцдемы ударили кулаком по столу: новое правительство не будет лишать граждан РФ и Беларуси права голоса

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Isamaa разочарованы

Во время формирования весной в Таллинне новой правящей коалиции под предводительством Isamaa говорилось и о лишении граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Тогда отмечалось, что речь идет о вопросе государственного уровня. Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что при нынешней коалиции этого не произойдет, а что будет дальше, зависит от того, кто войдет в следующий союз: социал-демократы или Isamaa.

„Позиция Партии реформ и моя личная позиция заключается в том, что граждан России и Беларуси нужно лишить права голоса на местных выборах, но правила коалиции таковы, что либо дела делаются вместе, либо коалиции больше нет“, - сказал Михал (Партия реформ) Delfi.

Он подтвердил, что против этого плана выступают социал-демократы. „Если нам больше не придется быть в коалиции с социал-демократами, то мы за это (лишение прав — прим.ред.) и проголосуем“, - сказал Михал.

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