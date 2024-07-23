Осиновский: план по старейшине Ласнамяэ есть, но это займет время

„Да, у нас есть определенный план, но это займет некоторое время“, - сказал Осиновский о назначении старейшины Ласнамяэского района. На вопрос, будет ли это столь же неожиданным, как и назначение Владимира Света министром инфраструктуры, Осиновский ответил: „Удивление субъективно, это может стать сюрпризом, а может и нет“.

По словам Осиновского, „план“ займет некоторое время, а имя нового старейшины Ласнамяэ он пока не назвал. Осиновский не уточнил, когда его объявят. „Это займет определенное количество времени, и, оглядываясь назад, становится ясно, почему это время потребовалось“, - сказал Осиновский.

Вице-мэр Таллинна от соцдемов Мадле Липпус заявила, что сейчас находится в отпуске и не может сказать, кто станет старейшиной.

Социал-демократы с апреля ищут человека на должность старейшины Ласнамяэского района. В мае они выдвинули на этот пост Татьяну Лаврову. Ее слова о перемещении Бронзового солдата и написании письма Путину по поводу организации акции „Сделаем“ в оккупированном Крыму вызвали общественный резонанс. Спустя некоторое время Лаврова решила снять свою кандидатуру.

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