Пора приготовиться? Эстонский филиал датской мегафирмы получил предупреждение о возможной ликвидации

Novo Nordisk, производящая такие популярные инъекции для снижения веса, как Ozempic и Wegovy, лидирует в списке самых дорогих европейских компаний. Инвесторы не теряют уверенности в том, что спрос на препараты для подавления аппетита будет высоким. Но компания вынуждена учитывать растущую конкуренцию. Препараты, о которых идет речь, очень популярны в Эстонии. Компания строит новые производственные мощности, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.

Novo Nordisk строит смелые планы на будущее, согласно которым коммерческая прибыль в этом году должны вырасти на 29%, а оборот на 26%.

В то же время отдел регистра Тартуского уездного суда вынес Novo Nordisk Estonia OÜ предупреждении о возможном исключении из реестра, так как предприятие не представило отчет за 2023 хозяйственный год. Как сказано в сообщении, регистратор может удалить Novo Nordisk Estonia OÜ из реестра на основании 61-й статьи (2 ч.) Коммерческого кодекса.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.