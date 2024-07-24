Пора приготовиться? Эстонский филиал датской мегафирмы получил предупреждение о возможной ликвидации(11)
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk является одной из самых ярких звезд Европы. Благодаря своим популярным препаратам для снижения веса Novo Nordisk стала второй европейской компанией, чья рыночная стоимость в этом году достигла 500 миллиардов долларов. Однако эстонский филиал компании получил предупреждение о возможном удалении из Коммерческого регистра. Как полагает Delfi Ärileht, возможно, грядет очередная большая волна ликвидаций.
Novo Nordisk, производящая такие популярные инъекции для снижения веса, как Ozempic и Wegovy, лидирует в списке самых дорогих европейских компаний. Инвесторы не теряют уверенности в том, что спрос на препараты для подавления аппетита будет высоким. Но компания вынуждена учитывать растущую конкуренцию. Препараты, о которых идет речь, очень популярны в Эстонии. Компания строит новые производственные мощности, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.
Novo Nordisk строит смелые планы на будущее, согласно которым коммерческая прибыль в этом году должны вырасти на 29%, а оборот на 26%.
В то же время отдел регистра Тартуского уездного суда вынес Novo Nordisk Estonia OÜ предупреждении о возможном исключении из реестра, так как предприятие не представило отчет за 2023 хозяйственный год. Как сказано в сообщении, регистратор может удалить Novo Nordisk Estonia OÜ из реестра на основании 61-й статьи (2 ч.) Коммерческого кодекса.
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