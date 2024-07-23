Урмаса Паэта избрали вице-председателем комитета по иностранным делам Европарламента
Члены комитета Европарламента по иностранным делам избрали Урмаса Паэта вице-председателем комитета. Новый состав парламента приступил к работе на прошлой неделе.
„Приоритетом внешней политики Европарламента является поддержка Украины до тех пор, пока страна не будет полностью освобождена от российской агрессии“, - сказал Паэт.
„Для этого необходимо, чтобы ЕС и государства-члены следовали единой внешнеполитической линии. Поэтому является знаковым, что вступительная резолюция нового состава Европарламента представляла собой заявление о поддержке Украины“, - добавил он.
Урмас Паэт также был вице-председателем комитета по иностранным делам в предыдущем составе Европейского парламента.
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