Новости Эстонии
23.07.2024, 13:13

Урмаса Паэта избрали вице-председателем комитета по иностранным делам Европарламента

 
Urmas Paet
Urmas Paet
ФОТО: Kalev Lilleorg | Delfi Meedia

Члены комитета Европарламента по иностранным делам избрали Урмаса Паэта вице-председателем комитета. Новый состав парламента приступил к работе на прошлой неделе.

„Приоритетом внешней политики Европарламента является поддержка Украины до тех пор, пока страна не будет полностью освобождена от российской агрессии“, - сказал Паэт.

„Для этого необходимо, чтобы ЕС и государства-члены следовали единой внешнеполитической линии. Поэтому является знаковым, что вступительная резолюция нового состава Европарламента представляла собой заявление о поддержке Украины“, - добавил он.

Урмас Паэт также был вице-председателем комитета по иностранным делам в предыдущем составе Европейского парламента.

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