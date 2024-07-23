Специалист советует, что делать, если ребенок никуда не поступил(1)
В программе „Радио 4„ руководитель опорного центра Тартуского прикладного колледжа VOCO Ксения Георге советует родителям не отчаиваться, если их ребенок не поступил в высшее учебное заведение.
„Хорошая альтернатива для того чтобы за этот год восполнить пробелы, которые помешали поступить: где язык подтянуть, где знания подтянуть, где вообще мотивацию найти и разобраться в том какую специальность хочешь в будущем учить, - рассказывает специалист о том, как занять „пустой“ год. - Может оказаться, что одна и та же специальность в VOCO или в Таллинне, в популярном училище, будет переполнена, а в другом училище в более маленьком городе будут места“.
„Иногда можно просто посмотреть пошире и не бояться пробовать поступить в другие города!“ - советует Ксения.
„Если ребенок не поступил, то для этого была какая-то объективная причина. Конечно, лучше всего, если человек получил обратную связь от комиссии, и он знает, почему он не поступил, чего именно ему не хватило для поступления,“ - утверждает руководитель опорного центра
„И самое главное, этот год позволяет познакомиться с возможностями в том учебном заведении, куда человек поступает, и, следовательно, сделать более осознанный выбор, не наугад (мне показалось, что у этой программы интересное название, или мне мама сказала подать заявление туда), а уже на практике познакомиться с профессиями и сделать осознанный выбор“, - подытожила Георге.
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