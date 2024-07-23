Генерал Мартин Херем присоединяется к Milrem Robotics

Генерал Херем присоединится к компании в качестве советника по военной стратегии, начиная с августа.

Его роль — сбор отзывов и потребностей конечных пользователей для разработки продуктов наземной робототехники. Херем в первую очередь будет оценивать использование украинской наземной робототехники, уроки и недостатки, чтобы принимать все это во внимание при разработке продукции и военных концепций.

Также Херем будет консультировать руководство компании и ее подразделения, предоставляя им необходимую информацию с точки зрения военных пользователей.

„Война в Украине с использованием THeMIS компании Milrem Robotics и других робототехнических платформ показала важность наземной робототехники и необходимость уделять ей больше внимания в будущем. При этом на опыте Украины можно еще многому научиться по части того, как наземная робототехника увеличивает военный потенциал и спасает человеческие жизни“, — сказал Херем.

„Моя цель — добиться того, чтобы то, чему отважные украинские бойцы научились на поле боя, было применено в будущих роботизированных системах“, — добавил он.

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