Генерал Мартин Херем присоединяется к Milrem Robotics(3)
Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем присоединяется к команде Milrem Robotics, ведущего мирового разработчика робототехники и автономных систем.
Генерал Херем присоединится к компании в качестве советника по военной стратегии, начиная с августа.
Его роль — сбор отзывов и потребностей конечных пользователей для разработки продуктов наземной робототехники. Херем в первую очередь будет оценивать использование украинской наземной робототехники, уроки и недостатки, чтобы принимать все это во внимание при разработке продукции и военных концепций.
Также Херем будет консультировать руководство компании и ее подразделения, предоставляя им необходимую информацию с точки зрения военных пользователей.
„Война в Украине с использованием THeMIS компании Milrem Robotics и других робототехнических платформ показала важность наземной робототехники и необходимость уделять ей больше внимания в будущем. При этом на опыте Украины можно еще многому научиться по части того, как наземная робототехника увеличивает военный потенциал и спасает человеческие жизни“, — сказал Херем.
„Моя цель — добиться того, чтобы то, чему отважные украинские бойцы научились на поле боя, было применено в будущих роботизированных системах“, — добавил он.
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