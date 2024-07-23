ФОТО и ВИДЕО | Правительство Кристена Михала принесло присягу в Рийгикогу

Кристен Михал, говоря о повышении налогов, сказал вчера Delfi, что самое главное заключается в том, что дополнительные доходы пойдут в основном на то, чтобы покрыть увеличившиеся расходы на оборону, закупку новых боеприпасов и на обеспечение потребностей, связанных с национальной безопасностью. „Если мы выполим эти задачи, сократим расходы, то, думаю, правительство заслужит доверие. Мы честно и открыто объясняем, что мы делаем и почему. Мы постараемся сохранить такой стиль общения - будем честно объяснять положение дел, вселять уверенность на предстоящие три рода“, - пообещал он.