Новости Эстонии
23.07.2024, 10:18

ФОТО и ВИДЕО | Правительство Кристена Михала принесло присягу в Рийгикогу

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Вчера президент Алар Карис утвердил новое правительство. Сегодня министры принесли в Рийгикогу присягу.

Правительству, возглавляемому Кристеном Михалом (Партия реформ), предстоит принимать крайне непростые решения, так как государство находится в тяжелом финансовом положении.

Кристен Михал, говоря о повышении налогов, сказал вчера Delfi, что самое главное заключается в том, что дополнительные доходы пойдут в основном на то, чтобы покрыть увеличившиеся расходы на оборону, закупку новых боеприпасов и на обеспечение потребностей, связанных с национальной безопасностью. „Если мы выполим эти задачи, сократим расходы, то, думаю, правительство заслужит доверие. Мы честно и открыто объясняем, что мы делаем и почему. Мы постараемся сохранить такой стиль общения - будем честно объяснять положение дел, вселять уверенность на предстоящие три рода“, - пообещал он.

На начавшемся в 10 часов заседании присягу принесли также Андо Кивиберг и Мадис Тимпсон, ставшие депутатами Рийгикогу. Тимпсон в предыдущем правительстве занимал пост министра юстиции.

Кто стал министрами?

Партия реформ:

Премьер-министр – Кристен Михал

Министр климата – Йоко Алендер

Министр экономики – Эркки Кельдо

Министр финансов – Юрген Лиги

Министр обороны – Ханно Певкур

Министр культуры – Хейди Пурга

Министр социальной защиты – Сигне Рийсало

Социал-демократическая партия:

Министр внутренних дел – Лаури Ляэнеметс

Министр регионального развития и сельского хозяйства – Пирет Хартман

Министр здоровья – Рийна Сиккут

Министр инфраструктуры – Владимир Свет

Eesti 200:

Министр иностранных дел – Маргус Цахкна

Министр образования и науки – Кристина Каллас

Министр юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста

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