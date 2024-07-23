ФОТО и ВИДЕО | Правительство Кристена Михала принесло присягу в Рийгикогу(14)
Вчера президент Алар Карис утвердил новое правительство. Сегодня министры принесли в Рийгикогу присягу.
Правительству, возглавляемому Кристеном Михалом (Партия реформ), предстоит принимать крайне непростые решения, так как государство находится в тяжелом финансовом положении.
Кристен Михал, говоря о повышении налогов, сказал вчера Delfi, что самое главное заключается в том, что дополнительные доходы пойдут в основном на то, чтобы покрыть увеличившиеся расходы на оборону, закупку новых боеприпасов и на обеспечение потребностей, связанных с национальной безопасностью. „Если мы выполим эти задачи, сократим расходы, то, думаю, правительство заслужит доверие. Мы честно и открыто объясняем, что мы делаем и почему. Мы постараемся сохранить такой стиль общения - будем честно объяснять положение дел, вселять уверенность на предстоящие три рода“, - пообещал он.
На начавшемся в 10 часов заседании присягу принесли также Андо Кивиберг и Мадис Тимпсон, ставшие депутатами Рийгикогу. Тимпсон в предыдущем правительстве занимал пост министра юстиции.
Кто стал министрами?
Партия реформ:
Премьер-министр – Кристен Михал
Министр климата – Йоко Алендер
Министр экономики – Эркки Кельдо
Министр финансов – Юрген Лиги
Министр обороны – Ханно Певкур
Министр культуры – Хейди Пурга
Министр социальной защиты – Сигне Рийсало
Социал-демократическая партия:
Министр внутренних дел – Лаури Ляэнеметс
Министр регионального развития и сельского хозяйства – Пирет Хартман
Министр здоровья – Рийна Сиккут
Министр инфраструктуры – Владимир Свет
Eesti 200:
Министр иностранных дел – Маргус Цахкна
Министр образования и науки – Кристина Каллас
Министр юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста
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