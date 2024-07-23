Новости Эстонии
23.07.2024, 16:14

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ | Смотрите, насколько опасны клещи в местах, где вы живете

 

В Эстонии известны как минимум три инфекционных заболевания, которые передаются клещами: клещевой энцефалит, боррелиоз, или болезнь Лайма, и эрлихиоз. Недавно добавилось еще одно заболевание: бабезиоз (пироплазмоз). Издание Maaleht составило карту, на которой отмечено, в каких уездах в этом году люди чаще всего заражались клещевым боррелиозом.

Возбудителей этих заболеваний человеку могут передавать оба вида распространенных в Эстонии клещей - собачий клещ (эст. võsapuuk) и таёжный клещ (laanepuuk).

Большинстве инфекций, передаваемых клещами, передаются от животных. Клещи, питаясь их кровью, инфицируются вирусами, бактериями и т.д. Не все клещи являются переносчиками инфекций, как правило, существует небольшой риск заболеть после одного укуса клеща. И все же в Эстонии люди часто заражаются заболеваниями, переносчиками которых являются клещи.

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