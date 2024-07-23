23.07.2024, 16:14
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ | Смотрите, насколько опасны клещи в местах, где вы живете
В Эстонии известны как минимум три инфекционных заболевания, которые передаются клещами: клещевой энцефалит, боррелиоз, или болезнь Лайма, и эрлихиоз. Недавно добавилось еще одно заболевание: бабезиоз (пироплазмоз). Издание Maaleht составило карту, на которой отмечено, в каких уездах в этом году люди чаще всего заражались клещевым боррелиозом.
Возбудителей этих заболеваний человеку могут передавать оба вида распространенных в Эстонии клещей - собачий клещ (эст. võsapuuk) и таёжный клещ (laanepuuk).
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