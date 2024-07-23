ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ | Смотрите, насколько опасны клещи в местах, где вы живете

В Эстонии известны как минимум три инфекционных заболевания, которые передаются клещами: клещевой энцефалит, боррелиоз, или болезнь Лайма, и эрлихиоз. Недавно добавилось еще одно заболевание: бабезиоз (пироплазмоз). Издание Maaleht составило карту, на которой отмечено, в каких уездах в этом году люди чаще всего заражались клещевым боррелиозом.