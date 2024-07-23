23.07.2024, 13:00
Премьер-министр Кристен Михал о повышении налогов: это нелегко. Мы должны быть готовы к тому, что жизнь может стать еще сложнее(55)
Вчера Рийгикогу наделил Кристена Михала (Партия реформ) полномочиями на формирование правительства, а президент Алар Карис утвердил новое правительство. По словам Михала, принимать решения было непросто, хотя все стороны понимали, почему это необходимо.
Говоря о коалиционных переговорах, Михал отметил, что все партии отнеслись к вопросу очень серьезно.
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