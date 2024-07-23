Новости Эстонии
23.07.2024, 13:00

Премьер-министр Кристен Михал о повышении налогов: это нелегко. Мы должны быть готовы к тому, что жизнь может стать еще сложнее

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Вчера Рийгикогу наделил Кристена Михала (Партия реформ) полномочиями на формирование правительства, а президент Алар Карис утвердил новое правительство. По словам Михала, принимать решения было непросто, хотя все стороны понимали, почему это необходимо.

Говоря о коалиционных переговорах, Михал отметил, что все партии отнеслись к вопросу очень серьезно.

„Все сошлись в понимании того, что когда в Европе идет война и в Украине идет война в том числе за нашу свободу, мы должны принимать решения, где каждый немного уступит. Таким образом было принято решение отложить ликвидацию налогового горба, родилось решение о широкомасштабном налоге на оборону и большое количество решений о сокращении. Все они сбалансированы с этими целями, и самое главное - мне очень нравится, что все соответствуют тому, что мы должны также иметь возможность повышать конкурентоспособность экономики и развивать экономику“, - сказал он.

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