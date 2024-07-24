Покупатель обнаружил в магазине Prisma товар с давно истекшим сроком годности. Розничная сеть признает ошибку

В Delfi Ärileht пришло письмо, автор которого рассказал о том, что был неприятно удивлен, когда в минувший четверг, 18 июля, увидел в магазине Prisma в торговом центре Rocca al Mare продукты питания, которые давно следовало убрать с полок.

„Раньше я не особо следил за датой на упаковке, до которой следует употребить продукт, но в последнее время все чаще обращаю на это внимание. И сегодня меня ожидал сюрприз!“ - сообщил покупатель, описывая случай, произошедший на прошлой неделе.