24.07.2024, 09:05
Покупатель обнаружил в магазине Prisma товар с давно истекшим сроком годности. Розничная сеть признает ошибку(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 18 июля, покупатель обнаружил в расположенном в торговом центре Rocca al Mare магазине Prisma продукты питания, на которых дата „лучше использовать до“ давно истекла. Розничная сеть объясняет это человеческой ошибкой.
В Delfi Ärileht пришло письмо, автор которого рассказал о том, что был неприятно удивлен, когда в минувший четверг, 18 июля, увидел в магазине Prisma в торговом центре Rocca al Mare продукты питания, которые давно следовало убрать с полок.
Уже заказано?