Экономика
24.07.2024, 09:05

Покупатель обнаружил в магазине Prisma товар с давно истекшим сроком годности. Розничная сеть признает ошибку

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На прошлой неделе магазин Prisma в торговом центре Rocca al Mare не убрал с прилавков продукты питания, срок годности которых истек.
На прошлой неделе магазин Prisma в торговом центре Rocca al Mare не убрал с прилавков продукты питания, срок годности которых истек.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

В четверг, 18 июля, покупатель обнаружил в расположенном в торговом центре Rocca al Mare магазине Prisma продукты питания, на которых дата „лучше использовать до“ давно истекла. Розничная сеть объясняет это человеческой ошибкой.

В Delfi Ärileht пришло письмо, автор которого рассказал о том, что был неприятно удивлен, когда в минувший четверг, 18 июля, увидел в магазине Prisma в торговом центре Rocca al Mare продукты питания, которые давно следовало убрать с полок.

„Раньше я не особо следил за датой на упаковке, до которой следует употребить продукт, но в последнее время все чаще обращаю на это внимание. И сегодня меня ожидал сюрприз!“ - сообщил покупатель, описывая случай, произошедший на прошлой неделе.

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