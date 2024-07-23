Самокаты опаснее автомобиля? Трое мужчин не справились с управлением электросамокатов, все ДТП произошли в Таллинне

В 17.38 в Таллинне у дома по Палдискому шоссе, 219-а упал ехавший на электросамокате фирмы Tuul 84-летний мужчина, его доставили в больницу.

В 14.57 в Таллинне у дома по Пирита теэ, 76 упал ехавший на электросамолкате фирмы Bolt 26-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 18.08 в Таллинне у дома по Мустамяэ теэ, 4 упал ехавший на электросамокате 28-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу.

В 22.07 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Саку в деревне Ялгимяэ. На 3-м километре шоссе Канама-Саку теэ 22-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Moto Guzzi V750IE Breva, потерял управление и на повороте врезался в дорожный знак. Мотоциклиста доставили в больницу.

Ляэнеская префектура сообщила, что вчера угнали два мотоцикла Honda 2004 года выпуска ( с номерными знаками 90XS и FC61) и квадроцикл ATV (9365TE).

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