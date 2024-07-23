В Германии при странных обстоятельствах погибли приехавшие туда на заработки литовцы. Что могло случиться?

Ее муж нашел работу в Германии через компанию Construction Line.

„Компания арендовала им жилье в Ларе, они жили в квартире вчетвером, по двое в каждой комнате, – сказала женщина. – Мы созванивались, все было хорошо. Он планировал до Праздника моря вернуться“.

В последний раз она говорила с мужем 23 июня, на следующий день связаться не удалось. „26 июня мне позвонили из фирмы и сказали, что их за шум выселили из квартиры. Сказали, о каких-то проблемах с полицией. Но сказали, не переживай, муж вернется, мы купим ему билет.

Я позвонила в компанию через несколько дней, мне сказали, умер друг твоего мужа, а твоего мужа ищет полиция, хочет допросить“, – рассказала женщина. Ей никто не объяснил, что случилось, поэтому она обратилась в полицию, 4 июля ее мужа объявили в розыск.

„Через неделю мне позвонили из полиции и сообщили о смерти мужа. И все, сказали связаться с посольством в Германии“, – вспоминала женщина. Посольство обратилось в прокуратуру Германии.

„Мы выяснили, что его тело нашли в пруду. Но непонятно, утонул он или что-то еще. Вещи были на берегу, включая обручальное кольцо. Германия пока тело не отдает, – сказала женщина. – Они скончались при невыясненных обстоятельствах“. По ее словам, компания, через которую муж уехал на заработки, ничего не комментирует.

Delfi выяснил, что немецкая полиция обнародовала информацию о смерти двоих литовцев чуть больше двух недель назад. Сообщалось, что 11 июля тело 38-летнего мужчины нашли в пруду. Сообщается, что тело пробыло там не один день. Были найдены и документы.

„По данным полиции, до 25 июня этот мужчина жил недалеко от места, где обнаружили его тело. Его объявили в розыск 5 июля. Тело достали спасатели. Поскольку нет данных о насильственной смерти, полиция расследует несчастный случай“, – сказано в сообщении полиции.