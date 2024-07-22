22.07.2024, 21:10
Правление внесло изменения в состав Рийгикогу(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня правление Рийгикогу официально оформило изменения в составе парламента, связанные с назначением нового правительства.
Правление Рийгикогу решило, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги и Лийзы Пакоста прекращены в связи с их назначением членами правительства, со вторника депутатами станут замещающие члены Андо Кивиберг, Ирина Талвисте, Раймонд Тамм и Мадис Тимпсон. члены Рийгикогу со вторника.
Ранее новое правительство утвердил президент Алар Карис. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.
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