Правление внесло изменения в состав Рийгикогу

Правление Рийгикогу решило, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги и Лийзы Пакоста прекращены в связи с их назначением членами правительства, со вторника депутатами станут замещающие члены Андо Кивиберг, Ирина Талвисте, Раймонд Тамм и Мадис Тимпсон. члены Рийгикогу со вторника.

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