Новости Эстонии
22.07.2024, 21:10

Правление внесло изменения в состав Рийгикогу

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня правление Рийгикогу официально оформило изменения в составе парламента, связанные с назначением нового правительства.

Правление Рийгикогу решило, что, поскольку полномочия членов Рийгикогу Йоко Алендер, Эркки Кельдо, Юргена Лиги и Лийзы Пакоста прекращены в связи с их назначением членами правительства, со вторника депутатами станут замещающие члены Андо Кивиберг, Ирина Талвисте, Раймонд Тамм и Мадис Тимпсон. члены Рийгикогу со вторника.

Ранее новое правительство утвердил президент Алар Карис. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.

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