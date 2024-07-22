ЧП и криминал
22.07.2024, 21:30

В ласнамяэской квартире женщина напала с ножом на мужчину

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу в столичном районе Ласнамяэ пьяная женщина ударила ножом мужчину.

20 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Юмера в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 44-летняя женщина ударила ножом 46-летнего мужчину. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в больницу, где ему зашили рану, после чего отправили на домашнее лечения.

Женщину полиция задержала.

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