В ласнамяэской квартире женщина напала с ножом на мужчину

20 июля полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Юмера в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 44-летняя женщина ударила ножом 46-летнего мужчину. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в больницу, где ему зашили рану, после чего отправили на домашнее лечения.

Женщину полиция задержала.

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