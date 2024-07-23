Новости Эстонии
23.07.2024, 10:00

ФОТОРЕПОРТАЖ | Директор Тартуской тюрьмы: „Для детей здесь созданы очень хорошие условия“

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Директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо
Директор Тартуской тюрьмы Калле Мехо
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Тартуской тюрьме открытого типа заключенные имеют доступ к интернету, могут посещать магазины, проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом. Женщины-заключенные могут заботиться о детях, водить их в детский сад, играть с ними, качать на качелях. RusDelfi узнал, как устроены их комнаты и какие привилегии они получают.

Калле Мехо, директор Тартуской тюрьмы, обводит помещение рукой, сопровождая жест словами: „Это у нас женский сектор“. Перед нами открывается просторный зал в светлых тонах. Интерьер скромный, из функционального здесь только стол по центру, кухня и общий телефон на стене. „Заключенные оплачивают звонки самостоятельно“, – комментирует Мехо.

Еще на стене висит телевизор, по которому идет какой-то фильм. По словам директора, у них есть доступ ко множеству телеканалов.

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