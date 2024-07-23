ФОТОРЕПОРТАЖ | Директор Тартуской тюрьмы: „Для детей здесь созданы очень хорошие условия“

В Тартуской тюрьме открытого типа заключенные имеют доступ к интернету, могут посещать магазины, проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом. Женщины-заключенные могут заботиться о детях, водить их в детский сад, играть с ними, качать на качелях. RusDelfi узнал, как устроены их комнаты и какие привилегии они получают.