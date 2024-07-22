Владимир Свет нарушил молчание: „Крым — это часть Украины“

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) во второй половине сказал дня Delfi, что кандидат на пост министра инфраструктуры Свет не может считать, что Россия не оккупировала и не аннексировала Крым. По его словам, министр с такой риторикой в правительство не подходит.

Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), отвечая сегодня на вопросы депутатов перед Рийгикогу, также заявил, что не поддерживает слова Света. „Все члены правительства должны пройти процедуру ходатайства о получении разрешения на доступ к секретной информации в сфере безопасности“, — сказал он, имея в виду то, что человек с антигосударственными взглядами не получит „зеленый свет“ от полиции безопасности.