Новости Эстонии
22.07.2024, 17:49

Владимир Свет нарушил молчание: „Крым — это часть Украины“

 
Лаури Ляэнеметс и Владимир Свет
Лаури Ляэнеметс и Владимир Свет
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр инфраструктуры Владимир Свет, перепрыгнувший вчера из Центристской партии в лагерь к социал-демократам, сегодня оказался в орбите внимания общественности в связи со своим интервью многолетней давности, в котором отказался занять четкую позицию по поводу того, кому принадлежит оккупированный Россией Крым.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) во второй половине сказал дня Delfi, что кандидат на пост министра инфраструктуры Свет не может считать, что Россия не оккупировала и не аннексировала Крым. По его словам, министр с такой риторикой в правительство не подходит.

Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), отвечая сегодня на вопросы депутатов перед Рийгикогу, также заявил, что не поддерживает слова Света. „Все члены правительства должны пройти процедуру ходатайства о получении разрешения на доступ к секретной информации в сфере безопасности“, — сказал он, имея в виду то, что человек с антигосударственными взглядами не получит „зеленый свет“ от полиции безопасности.

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