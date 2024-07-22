22.07.2024, 17:49
Владимир Свет нарушил молчание: „Крым — это часть Украины“
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр инфраструктуры Владимир Свет, перепрыгнувший вчера из Центристской партии в лагерь к социал-демократам, сегодня оказался в орбите внимания общественности в связи со своим интервью многолетней давности, в котором отказался занять четкую позицию по поводу того, кому принадлежит оккупированный Россией Крым.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) во второй половине сказал дня Delfi, что кандидат на пост министра инфраструктуры Свет не может считать, что Россия не оккупировала и не аннексировала Крым. По его словам, министр с такой риторикой в правительство не подходит.
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