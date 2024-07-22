Михал рассказал, что нужно, чтобы лишить граждан России и Беларуси избирательного права в Эстонии

„Ответ довольно прост! В коалиции действует принцип: все либо делается вместе, либо не делается вовсе. Если что-то делать не вместе, то это уже не коалиция. По крайней мере, до сих пор этот принцип существовал во всех коалициях. И, скажем так, что касается избирательного права граждан, или, простите, лишения избирательных прав граждан России и Беларуси на выборах в местные органы власти, то я это поддерживаю. Как только у нас будет коалиция с кем-то ещё кроме социал-демократов, мы это поддержим“, - заявил Михал.