Михал рассказал, что нужно, чтобы лишить граждан России и Беларуси избирательного права в Эстонии(24)
Кристен Михал, в понедельник в роли кандидата в премьер-министры, отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Тыниса Мельдера, рассказал о том, почему нынешняя коалиция не будет лишать избирательного права на местных выборах в Эстонии граждан России и Беларуси.
„Ответ довольно прост! В коалиции действует принцип: все либо делается вместе, либо не делается вовсе. Если что-то делать не вместе, то это уже не коалиция. По крайней мере, до сих пор этот принцип существовал во всех коалициях. И, скажем так, что касается избирательного права граждан, или, простите, лишения избирательных прав граждан России и Беларуси на выборах в местные органы власти, то я это поддерживаю. Как только у нас будет коалиция с кем-то ещё кроме социал-демократов, мы это поддержим“, - заявил Михал.
В мае 2024 года депутаты Isamaa подготовили законопроект о лишении граждан РФ и РБ права голоса на местных выборах в Эстонии. В первом чтении он был поддержан также Партией реформ, EKRE и Eesti 200, однако в дальнейшем не получил необходимой поддержки коалиционных депутатов.
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