Аркадий Бабченко: ватники в Эстонии спрашивают меня: „Ну че, придурок, за что ты ненавидишь Путина и Россию?“

После интервью с живущим в Эстонии российским журналистом А ртемием Троицким, опубликованного в LP 21 июня (Отец русского рока Артемий Троицкий : „На месте эстонского правительства, я бы не дал оружие Аркадию Бабченко“) в редакцию обратился эстонский политик. „Ребята, Аркадий Бабченко не понимает, зачем вы публикуете такую ​​чушь“, - сказал он. В разговор вмешался и сам Бабченко, сообщивший, что ждет журналиста и фотографа, чтобы проверить на полигоне бронетранспортер БТР-60 и гусеничный вездеход Sisu Nasu. Мы договорились, что поедем в Мяннику, чтобы увидеть деятельность его и других волонтеров, помогающих Украине.

Когда мы с фотографом Андресом Путтингом через две недели приедем в Мяннику, Sisu Nasu и БТР уже будут в Украине. Авторемонтная мастерская, расположенная в Мяннику, больше напоминает военную базу, чем место, где эстонцы дешево ремонтируют свои бмвшки. Рядом стоят Chevrolet Silverado и немецкие Unimogs, кабины которых мужчины сейчас бронируют. Есть и старинный швейцарский военный грузовик Saurer, выпускавшийся в 1960-х годах, у которого руль находится на так называемой изнанке, т. е. справа. Бабченко, подталкивая нас вперед, говорит, что это не какое-то богатство, а техника, которую им удалось купить в Эстонии и соседних странах для Украины. Они бы и рады купить танк для украинской армии, но их цена на аукционах пока слишком высока.