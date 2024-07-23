Аркадий Бабченко: ватники в Эстонии спрашивают меня: „Ну че, придурок, за что ты ненавидишь Путина и Россию?“
„Я не знаю, почему Троицкий на меня взъелся!“
„После победы Зеленского я решил, что для меня и моей семьи будет безопаснее покинуть Украину“.
„Я хочу, чтобы Россия не лезла в Эстонию“.
„Я слышать не хочу ничего о России и ее народе! Я просто хочу, чтобы они больше никогда не лезли в Эстонию!“ - говорит российский журналист Аркадий Бабченко, пять лет живущий в Эстонии.
После интервью с живущим в Эстонии российским журналистом Артемием Троицким, опубликованного в LP 21 июня (Отец русского рока Артемий Троицкий: „На месте эстонского правительства, я бы не дал оружие Аркадию Бабченко“) в редакцию обратился эстонский политик. „Ребята, Аркадий Бабченко не понимает, зачем вы публикуете такую чушь“, - сказал он. В разговор вмешался и сам Бабченко, сообщивший, что ждет журналиста и фотографа, чтобы проверить на полигоне бронетранспортер БТР-60 и гусеничный вездеход Sisu Nasu. Мы договорились, что поедем в Мяннику, чтобы увидеть деятельность его и других волонтеров, помогающих Украине.