Эстония на Олимпиаде-2024: где смотреть трансляции?

Долгожданная церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет в пятницу, 26 июля, а сами соревнования начнутся уже 24 июля и продолжатся до 11 августа. Впервые в истории Летних Олимпийских игр церемония открытия состоится за пределами стадиона — на реке Сене и вдоль нее. Представители всех стран-участниц будут передвигаться по Сене на лодках. Зрители смогут наблюдать за парадом в прямом эфире благодаря камерам, установленным на каждом судне.

На Олимпиаде будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Где смотреть трансляции Олимпиады?

В Эстонии Олимпийские игры в Париже будут транслировать в прямом эфире каналы Kanal 2 и Duo Media. Соревнования также можно будет смотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Соответствующая информация появилась на сайте МОК. Билеты на Олимпийские игры в Париже можно приобрести на сайте оргкомитета.

Прямую трансляцию церемония открытия Олимпийских игр, которая начнется в 20:25, покажет Канал 2 и Канал 7.

Состав олимпийской сборной Эстонии:

Велоспорт: Мадис Михкельс и Яника Лыйв (тренеры Ало Якин, Урмас Лыйв, Хесус Кастелланос Торрес, Кармен Рейнпыльд, физиотерапевт Лаура Лепасалу). Дзюдо: Клен Кристофер Кальюлайд (тренер Владимир Степанян, партнер по тренировкам Маркус Йоханнес Луха). Легкая атлетика: Расмус Мяги, Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, Элизабет Пихела (тренеры Тайво Мяги, Райан Бейли, Хольгер Пеэл, Джеффри Хантун, Грит Шадейко, физиотерапевты Ристо Ямнес, Прийт Мейн, руководитель команды Кристель Берендсен). Стрельба: Пеэтер Олеск, Пеэтер Юриссон (тренеры Маттиас Хан, Пеэтер Пякк, оружейники Фред Раукас, Рейно Веллесте, руководитель команды Меэлис Лойт). Борьба: Хейки Наби (тренеры Ивар Коткас, Леви Эарл). Парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо (тренеры Рейн Оттосон, Мэтью Рикард, физиотерапевт Лийзбет Пууст, руководитель команды Лаури Вяйнсалу). Верховая езда: Ми Кайсла Катарина Реландер, лошадь по кличке Эксперт (тренер Питер Гиринк, конюх Иcа Трип, ветеринар Йос Хофма). Бадминтон: Кристин Кууба (тренер Джошуа Эйпе). Гребля: Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв) (тренер Вейкко Синисало, физиотерапевт Хелена Саар, руководитель команды Роберт Вяли). Тяжелая атлетика: Март Сейм (тренеры Алар Сейм, Лехо Пент). Плавание: Энели Ефимова, Крегор Зирк (тренеры Хенри Хейн, Том Раштон, Тони Мейел). Фехтование: Нелли Дифферт (тренеры Хелен Нелис-Наукас, физиотерапевт Виталий Кузнецов, оружейник Кайдо Кааберма). Стрельба из лука: Реэна Пярнат (тренер Сирет Луйк). Медицинский персонал: Михкель Мардна, Кайлеэн Раудсепп, Кристи Синги, Снежана Столярова. Руководство делегацией: Мартти Раю, Мерле Кальюранд, Мерили Луук.

Эстонский олимпийский комитет отправил во Францию 25 спортсменов. Самая большая команда в период после восстановления независимости представляла Эстонию на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где выступали 46 спортсменов, самая маленькая - до нынешних Игр - на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, 32 спортсмена.

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