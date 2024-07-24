Эстония на Олимпиаде-2024: где смотреть трансляции?
26 июля в Париже состоится церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. В состав сборной Эстонии входят 25 спортсменов (один из которых запасной), вспомогательный персонал из 49 человек и даже одна лошадь. RusDelfi рассказывает, где можно будет поболеть за своих и полюбоваться чужими.
Долгожданная церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет в пятницу, 26 июля, а сами соревнования начнутся уже 24 июля и продолжатся до 11 августа. Впервые в истории Летних Олимпийских игр церемония открытия состоится за пределами стадиона — на реке Сене и вдоль нее. Представители всех стран-участниц будут передвигаться по Сене на лодках. Зрители смогут наблюдать за парадом в прямом эфире благодаря камерам, установленным на каждом судне.
На Олимпиаде будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Где смотреть трансляции Олимпиады?
В Эстонии Олимпийские игры в Париже будут транслировать в прямом эфире каналы Kanal 2 и Duo Media. Соревнования также можно будет смотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Соответствующая информация появилась на сайте МОК. Билеты на Олимпийские игры в Париже можно приобрести на сайте оргкомитета.
Прямую трансляцию церемония открытия Олимпийских игр, которая начнется в 20:25, покажет Канал 2 и Канал 7.
Состав олимпийской сборной Эстонии:
Эстонский олимпийский комитет отправил во Францию 25 спортсменов. Самая большая команда в период после восстановления независимости представляла Эстонию на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где выступали 46 спортсменов, самая маленькая - до нынешних Игр - на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, 32 спортсмена.
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