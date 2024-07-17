РАСПИСАНИЕ | Когда на Олимпийских играх в Париже выступают эстонские спортсмены?

Среди эстонских спортсменов за день до церемонии открытия в соревнованиях по стрельбе из лука дебютирует Реэна Пярнат. 27 июля в соревнованиях примут участие Нелли Дифферт и гребцы. Днем позже в предварительных заплывах примет участие Энели Ефимова.

Эстонские десятиборцы будут соревноваться 2 и 3 августа, а борец Хейки Наби выступит 5 августа. Конец Олимпиады для наших спортсменов будет несколько более скудным, так как в последние четыре дня соревнований Эстонию будут представлять только Расмус Мяги и Март Сейм.

Расписание эстонских спортсменов:

25.7

10:30 Реэна Пярнат, женская стрельба из лука, предварительные соревнования

26.7

21.00 Церемония открытия на реке Сена.

27.7

9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону

11.00 Нелли Дифферт, индивидуальные соревнования по фехтованию среди женщин

12.00 Крегор Зирк, предварительные заплывы на 400 м вольным стилем среди мужчин

13.30 Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв), академическая гребля, предварительные соревнования.

21.40 Нелли Дифферт, медальные поединки*.

20.47 Крегор Зирк, финал на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин*.

28.7

9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону

13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil

12.00 Энели Ефимова, предварительные заплывы на 100 м брассом среди женщин

15.10 Яника Лыйв, женская гонка на горном велосипеде

22.15 Энели Ефимова, полуфинал на дистанции 100 м брассом среди женщин*.

29.7

9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону

12:20 Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв), академическая гребля*.

13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil

22.32 Энели Ефимова, финал заплыва на 100 м брассом среди женщин*.