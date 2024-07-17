РАСПИСАНИЕ | Когда на Олимпийских играх в Париже выступают эстонские спортсмены?
26 июля в Париже состоится церемония открытия 23-х летних Олимпийских игр. Двадцать четыре эстонских спортсмена примут участие в соревнованиях, которые продлятся до 11 августа.
Среди эстонских спортсменов за день до церемонии открытия в соревнованиях по стрельбе из лука дебютирует Реэна Пярнат. 27 июля в соревнованиях примут участие Нелли Дифферт и гребцы. Днем позже в предварительных заплывах примет участие Энели Ефимова.
Эстонские десятиборцы будут соревноваться 2 и 3 августа, а борец Хейки Наби выступит 5 августа. Конец Олимпиады для наших спортсменов будет несколько более скудным, так как в последние четыре дня соревнований Эстонию будут представлять только Расмус Мяги и Март Сейм.
Расписание эстонских спортсменов:
25.7
10:30 Реэна Пярнат, женская стрельба из лука, предварительные соревнования
26.7
21.00 Церемония открытия на реке Сена.
27.7
9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону
11.00 Нелли Дифферт, индивидуальные соревнования по фехтованию среди женщин
12.00 Крегор Зирк, предварительные заплывы на 400 м вольным стилем среди мужчин
13.30 Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв), академическая гребля, предварительные соревнования.
21.40 Нелли Дифферт, медальные поединки*.
20.47 Крегор Зирк, финал на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин*.
28.7
9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil
12.00 Энели Ефимова, предварительные заплывы на 100 м брассом среди женщин
15.10 Яника Лыйв, женская гонка на горном велосипеде
22.15 Энели Ефимова, полуфинал на дистанции 100 м брассом среди женщин*.
29.7
9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону
12:20 Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв), академическая гребля*.
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil
22.32 Энели Ефимова, финал заплыва на 100 м брассом среди женщин*.
30.7
9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону
12.00 Крегор Зирк, предварительные заплывы на дистанции 200 м баттерфляем среди мужчин
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil
13.36 Реэна Пярнат, соревнования на выбывания по стрельбе из лука среди женщин
21.41 Крегор Зирк, полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем*.
31.7
9.30 Кристин Кууба, матчи женской группы по бадминтону
11.00 Клен Кристофер Кальюлайд, дзюдо, мужчины до 90 кг.
12.00 Энели Ефимова, предварительные соревнования на дистанции 200 метров брассом среди женщин
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil
13.26 Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв), финальные соревнования по академической гребле среди мужских*.
13.26 Реэна Пярнат, соревнования на выбывания по стрельбе из лука среди женщин*
21.36 Крегор Зирк, финал заплыва на 200 м баттерфляем среди мужчин*.
22.46 Энели Ефимова, полуфинал на дистанции 200 м брассом среди женщин*.
1.8
9.30 Кристин Кууба, полуфинал одиночного разряда по бадминтону среди женщин*
10.56 Реэна Пярнат, соревнования на выбывания по стрельбе из лука среди женщин*
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil
13.00 Карл-Мартин Раммо, парусный спорт среди мужчин, класс: ILCA 7
22.46 Энели Ефимова, финал заплыва на 200 м брассом среди женщин*.
2.8
10.00 Пеэтер Юриссон, стендовая стрельбе
11.05 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье на дистанции 100 м.
11.15 Элизабет Пихела, квалификация в прыжках в высоту среди женщин
11.55 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, прыжки в длину в мужском десятиборье
13.00 Ингрид Пууста, парусный спорт среди женщин, класс: IQ Foil, борьба за медали*.
13.00 Карл-Мартин Раммо, парусный спорт среди мужчин, класс: ILCA 7
13.15 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье, толкание ядра
19.00 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, прыжки в высоту в мужском десятиборье
21.50 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье, бег на 400 метров
3.8
10.00 Пеэтер Юриссон, стендовая стрельбе
10.30 Реэна Пярнат, стрельба из лука, борьба за медали*
11.05 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, десятиборье, мужчины, бег 110 метров с барьерами
11.55 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье, метание диска
12.00 Мадис Михкелс, мужской велоспорт
13.00 Карл-Мартин Раммо, парусный спорт среди мужчин, класс: ILCA 7
14.40 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье, прыжки с шестом.
16.00 Пеэтер Юриссон, стендовая стрельбе*
20.10 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, десятиборье, метание копья, мужчины
22.45 Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, мужское десятиборье, забег на 1500 метров
4.8
10.00 Пеэтер Олеск, стрельба из стандартного пистолета, квалификация, часть 1
13.00 Карл-Мартин Раммо, парусный спорт среди мужчин, класс: ILCA 7.
20.50 Элизабет Пихела, финал соревнований по прыжкам в высоту среди женщин*.
5.8
10.00 Пеэтер Олеск, стрельба из стандартного пистолета, квалификация, часть 2
11.05 Расмус Мяги, предварительный раунд в беге на 400 метров с барьерами среди мужчин
15.00 Ми Кайсла Катарина Реландер, лошадь по кличке Эксперт, квалификация.
16.00 Хейки Наби, мужская греко-римская борьба, до 130 кг
6.8
11.00 Ми Кайсла Катарина Реландер, лошадь по кличке Эксперт, финал*
12.00 Хейки Наби, утешительные поединки по греко-римской борьбе, мужчины, до 130 кг*
13.00 Карл-Мартин Раммо, парусный спорт среди мужчин, класс: ILCA 7, борьба за медали*
13.00 Расмус Мяги, промежуточный забег на 400 метров с барьерами среди мужчин*.
21.05 Хейки Наби, греко-римская борьба, до 130 кг, медальные поединки*
7.8
20.35 Расмус Мяги, полуфинал в беге на 400 метров с барьерами*.
9.8
22.45 Расмус Мяги, финал в беге на 400 метров с барьерами среди мужчин*.
10.8
12.30 Март Сейм, тяжелая атлетика
11.8
22.00 Церемония закрытия на стадионе „Стад де Франс“
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