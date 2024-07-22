Судебное решение по делу Таллиннского порта. 385 страниц о движении денег и поставках мяса страуса

Решение Харьюского уездного суда, вынесенное в конце июня, занимает 385 страниц. В нем излагаются доказательства, представленные обвинением, о разговорах между обвиняемыми и о том, как передавались деньги или другие блага.

Кроме того, суд объясняет, почему дело прекращено и почему ответчикам должна быть присуждена компенсация на сумму более миллиона евро.

В решении также можно найти один из самых любопытных эпизодов всего дела.

В частности, следственные органы подозревали, что при даче взятки заговорщики использовали выражение „страусиное мясо“ в качестве кодового названия или вместе с мясом передавались деньги. Таким образом, когда бизнесмен Тынис Похла и тогдашний руководитель Таллиннского порта Айн Кальюранд заговорили о страусином мясе, прокуратура заподозрила, что Кальюранд мог получить вместо мяса наличные.

Этот эпизод обсуждался в суде в 2018 году. Защитник Кальюранд Пауль Керес предложил провести судебную экспертизу мяса, которое все еще находилось в холодильнике Кальюранда. Целью было установить, соответствует ли возраст мяса срокам обвинения прокуратуры. Керес хотел доказать, что если Похла обещал Кальюранду предоставить страусиное мясо, то он действительно это сделал. По словам Кереса, Кальюранд ел страусиное мясо, и кусок находился в его холодильнике некоторое время.

Суд удовлетворил просьбу защитника рассмотреть этот вопрос. Однако судья Юлия Верникова отказалась проводить экспертизу для определения возраста страусиного мяса. Верникова посчитала, что такая экспертиза потребовала бы излишних государственных ресурсов, поскольку никакое мясо из холодильника Калюранда КаПо не изымала.

Таким образом, нельзя было бы гарантировать, что страусиное мясо, представленное для экспертизы, было именно тем, о котором обвиняемые разговаривали между собой в 2014 году.

Сведения об эпизоде со страусиным мясом можно найти на странице 153.