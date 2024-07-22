Пеэтер Тайм: приход Владимира Света не добавит, а убавит популярности соцдемам(21)
Политолог Пеэтер Тайм в программе „Подробности“ на „Радио 4“ высказал предположение, что переход Владимира Света в стан соцдемов понравится далеко не всем его новым однопартийцам.
В воскресенье стало известно, что бывший вице-мэр Таллинна Владимир Свет покинул Центристскую партию и присоединился к социал-демократам. В новом правительстве Кристена Михала он должен получить портфель министра инфраструктуры Эстонии.
„Люди вкалывают, посвящают свое свободное время, свою энергию, даже, может, деньги, тому, чтобы обеспечить себе какую-то карьерную лестницу в этой партии, - говорит Тайм. - Сначала с рядового члена на какой-то пост внутри партии, потом это уже будет конвертироваться в какое-то место где-то в местном самоуправлении. Ну, а потом в министерстве или где-то в парламенте. И вдруг среднестатистический социал-демократ думает: „Ой, ну что такое творится? Я дергаюсь 10-20 лет в этой партии - ничего не добился, а тут приходит один товарищ просто извне и садится в кресло министра! Я предвещаю такое возмущение среди членов социал-демократической партии и возмущение тех, кто голосует за соцдемов“, - сказал Тайм.
„Я надеюсь, что в течение, скажем, последующих двух месяцев в опросах о популярности будет всё отражаться, потому что мы видели взлет соцдемов в рейтингах - они на втором месте, и я полагаю, что это движение соцдемов им популярности не добавит, а скорее всего убавит!“ - добавил политолог.
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